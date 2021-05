Nóng: Nghi phạm đâm chết bác sĩ nha khoa ở Bình Dương đã bị bắt

Chiều 7/5, hai nghi phạm vụ bác sĩ bị sát hại ở Bình Dương đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai tên Đông và Thủy (tự Thủy Đen) cùng quê Nghệ An, tạm trú tại TP Dĩ An, Bình Dương.

Như trước đó đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/5 tại đường D37, KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên tại nhà anh Phạm Văn T. (sinh năm 1988, ngụ Bình Dương, bác sĩ nha khoa) - nơi anh bán thuốc và phòng khám nha khoa, có một đối tượng đang tiến hành bẻ khoá chiếc xe máy anh dựng trước cửa nhà.

Lúc này, người con gái phát hiện nên chạy sang quán bida đối diện mà anh T. đang chơi phía trong. Khi nghe con thông báo, anh T. đã chạy về nhà và ngăn cản để bắt được đối tượng thì bị kẻ này dùng dao chống trả, khiến anh T. bị đâm vào ngực, bị thương nặng nằm gục tại chỗ.

Sau đó kẻ trộm đã nhanh chóng lên xe của đồng bọn tẩu thoát. Anh T. được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Bình Dương đã ra bản gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng và các cá nhân cung cấp về đối tượng đâm chết bác sĩ nha khoa sẽ được thưởng 100 triệu đồng.