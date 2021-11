Nóng: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử trong nhà nghỉ

Ngày 25/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho Zing News hay đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3.

Sự việc được phát hiện vào 6h sáng nay, khi chủ nhà nghỉ thấy phòng nghỉ có dấu hiệu lạ, gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Nhà nghỉ đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện 2 người đã tử vong.

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: báo Long An

Báo Long An cho hay, qua xác minh ban đầu cho thấy 2 người chết là vợ chồng (B.N.H.Q., SN 1982 và N.D.H., SN 1980, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành) đang trong thời gian qua đang ly thân.

Tối hôm trước (24/11), 2 vợ chồng cùng con nhỏ 5 tuổi đến thuê nhà nghỉ trên để ở qua đêm.

Theo báo Lao Động, nguồn tin ban đầu cho thấy trong lúc con nhỏ đang ngủ say, vợ chồng xảy ra cự cãi, mâu thuẫn nên chồng đã dùng dao đâm chết vợ và sau đó tự tử.

Sáng nay, khi vụ việc được phát hiện, đã có người thân của cặp vợ chồng đến đón bé 5 tuổi về. Hiện bé sức khỏe ổn định.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc và sẽ thông báo kết quả trong thời gian sớm nhất.



Tổng hợp