NÓNG: Khởi tố vụ án "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến quán bar Sunny

Sáng 11/5, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” liên quan đến quán bar Sunny.

Ông Khoa khẳng định rằng, những clip lan truyền trên mạng xã hội đều là giả mạo, không đúng sự thật, không phải xảy ra tại quán bar Sunny.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh các tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi, thậm chí là khỏa thân phục vụ khách. Nhiều người cho rằng hình ảnh này được ghi lại từ quán bar Sunny.

Sau sự việc, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn yêu cầu điều tra, làm rõ. "Tỉnh sẽ khách quan, công minh, xử lý nghiêm các vi phạm. Hiện thành phố Phúc Yên đã thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở này.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các clip nhạy cảm đang được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội xem có liên quan đến quán karaoke Sunny hay không", ông Thành nói.



Ngày 23/4, một nhóm chuyên gia Trung Quốc sau khi kết thúc thời gian cách ly tại tỉnh Yên Bái đã di chuyển qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Lai Châu, Lào Cai, Đà Nẵng để làm việc, du lịch. Khi về nước, tất cả được phát hiện dương tính với Covid-19.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm chuyên gia sử dụng dịch vụ ở bar Sunny làm lây bệnh cho 6 nhân viên.

Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định đình chỉ 2 cán bộ công an của Công an thành phố Phúc Yên vì đã buông lỏng quản lý cơ sở này.