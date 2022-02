NÓNG: Khởi tố Cục trưởng Quản lý thị trưởng tỉnh Ninh Bình Trần Duy Tuấn và 2 thuộc cấp

Tối 25/2, Tổng Cục Quản lý thị trường xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can gồm:

Ông Trần Duy Tuấn, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Phú Hùng, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 3.

Ông Đinh Huy Hùng, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 3 của Cục QLTT tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 30/8/2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành Kết luận về một số vấn đề tại Cục QLTT tỉnh Ninh Bình, trong đó đã kiến nghị Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý, xem xét xử lý vụ việc có dấu hiệu sai phạm tại Cục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thụ lý dựa trên kiến nghị khởi tố với nội dung:

Tổng cục QLTT kiến nghị khởi tố đối với hành vi có dấu hiệu "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Giả mạo trong công tác" của công chức thuộc Cục QLTT tỉnh Ninh Bình trong quá trình kiểm tra, khám, tạm giữ, xác minh, trả lại hàng hóa và đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh Trần Văn Bản ở xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Tổng cục QLTT cho biết, sẽ luôn chủ động, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sai phạm của cán bộ trong thực thi công vụ.

Ông Trần Duy Tuấn (sinh năm 1978), trước đó là Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.

Ngày 3/2/2021 được Bộ Công thương tiếp nhận và bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Ninh Bình.



