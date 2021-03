[NÓNG] Bắt vợ chồng giám đốc xăng Vân Trúc tiêu thụ 500.000 lít xăng lậu, xăng giả 1 ngày

Liên quan đến đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả, thông tin Báo Thanh Niên cho biết, chiều nay, ngày 9/3, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Bộ Công an huy động gần 400 cán bộ chiến sĩ, chia thành 12 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc.



Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tú, 55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (52 tuổi) tại nhà riêng ở TP Thủ Đức để điều tra về hành vi buôn lậu.

Hàng loạt cây xăng, bồn chứa, bến thủy nội địa... liên quan đến công ty này đã bị niêm phong sau khi cảnh sát lấy mẫu.

Được biết, Công an Đồng Nai, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc có trụ sở chính P.Bình Hòa (TP.Thuận An, Bình Dương) cùng 11 chi nhánh tại Bình Dương và TP.HCM.

Qua điều tra, cảnh sát xác định vợ chồng Tú đã thu mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) rồi bán ra thị trường.

Công an bao vây, khám xét 2 cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương - Ảnh: LĐO

Vnexpress thông tin, Lê Thanh Tú đã xây dựng bến thủy nội địa, dùng bốn tàu có tải trọng 400-1.000 tấn để vận chuyển xăng nhập lậu, xăng giả; một kho với bảy bồn chứa, tổng dung tích khoảng 4.500.000 lít.

Ngoài bán tại các cây xăng của Công ty Vân Trúc, vợ chồng Tú đã phân phối xăng nhập lậu, xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam. Mỗi ngày, công ty này đã đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.

Trước đó, ngày 6/3, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan).

Ông Thụy bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ trong đường dây làm giả xăng do Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ tại TP.HCM) cầm đầu.

Sau khi các quyết định được phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy ở TP Hồ Chí Minh và thu giữ một số giấy tờ tài liệu liên quan.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt phá đường dây mua bán xăng giả ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long phát hiện và thu giữ trên 200 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400 -1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... Tính đến tối nay 9/3, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bắt giam 42 nghi can về các hành vi: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hoá đơn trái phép.



(Tổng hợp)