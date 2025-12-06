Nồng độ bụi mịn tăng vọt, thủ đô Bangkok ô nhiễm không khí nghiêm trọng

(Ảnh: The Nation)

Theo Trung tâm Thông tin Chất lượng Không khí Bangkok, chỉ số PM2.5 đo lúc 7h sáng nay (giờ địa phương) đạt trung bình 47,1 µg/m³, cao hơn đáng kể so với mức tiêu chuẩn quốc gia 37,5 µg/m³, cho thấy tất cả các vùng đều đã bước vào mức cảnh báo "bắt đầu ảnh hưởng sức khỏe".

Trong số đó, khu vực phía Nam Bangkok ghi nhận mức ô nhiễm cao nhất. Hai quận Bang Rak và Sathorn có nồng độ PM2.5 lần lượt 59,4 và 58,8 µg/m³, nằm trong nhóm cao nhất của thành phố. Ngoài ra, nhiều quận khác như Lat Krabang, Min Buri, Bang Kho Laem, Nong Khaem, Khlong Sam Wa, Prawet, Pathum Wan, Bang Khen, Bang Na và Khlong San cũng ghi nhận mức bụi mịn vượt xa ngưỡng an toàn, phản ánh tình trạng ô nhiễm bao trùm hầu khắp các khu dân cư và khu thương mại.

Báo cáo phân theo khu vực cho thấy tình trạng ô nhiễm hiện nay không còn cục bộ, mà đã lan rộng trên toàn thành phố Bangkok, gây ra nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các khu vực ở thủ đô Bangkok, ngày 3/12/2025 (Ảnh: The Nation)

Trước diễn biến ô nhiễm nghiêm trọng, cơ quan chức năng Thái Lan khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không cần thiết và luôn đeo khẩu trang đạt chuẩn chống bụi mịn PM2.5 nếu phải di chuyển ngoài trời. Người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh về hô hấp hoặc tim mạch được khuyến nghị tránh các hoạt động gắng sức ngoài trời, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như ho, khó thở hoặc kích ứng mắt và nhanh chóng đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng.

Chính quyền Bangkok kêu gọi người dân thường xuyên cập nhật tình hình chất lượng không khí và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những ngày tới.