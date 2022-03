NÓNG: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine

Báo The Guardian (Anh) và đài Sputnik (Nga) đưa tin, ngày 2/3, trong ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối cùng của phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), nghị quyết yêu cầu Nga ngừng chiến dịch quân sự và rút quân khỏi Ukraine đã được thông qua với 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 5 phiếu chống.

The Guardian cho biết nghị quyết được 94 quốc gia đồng bảo trợ "kịch liệt lên án hành động gây hấn của Liên bang Nga đối với Ukraine". Nghị quyết này yêu cầu "Liên bang Nga ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực tấn công Ukraine" và "rút tất cả lực lượng quân sự của nước này khỏi Ukraine ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện".

Màn hình hiện kết quả bỏ phiếu

Theo The Guardian, tuy nghị quyết này không có sự ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó có trọng lượng chính trị và là cách các thành viên của Liên Hợp Quốc thể hiện quan điểm trước những động thái của Nga tại Ukraine.

Trước đó, ngày 25/2, tại Hội đồng Bảo an LHQ, Nga là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống cho một nghị quyết tương tự. Tuy nhiên, do Nga là một trong năm cường quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, nên các đồng minh của Ukraine đã đưa nghị quyết này lên Đại hội đồng LHQ.

Hôm 2/3, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cũng đã kêu gọi các thành viên Đại hội đồng LHQ không ủng hộ nghị quyết nói trên, tuy nhiên nghị quyết đã được thông qua với đại đa số phiếu thuận.

Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, một cuộc khủng hoảng được Hội đồng Bảo an LHQ chuyển lên Đại hội đồng LHQ xem xét, và đây mới là lần thứ 11 Đại hội đồng LHQ triệu tập một phiên họp khẩn cấp kể từ năm 1950 theo nghị quyết "đoàn kết vì hòa bình".

https://soha.vn/nong-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-thong-qua-nghi-quyet-yeu-cau-nga-rut-quan-khoi-ukraine-20220303004131913.htm