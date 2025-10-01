NÓNG: Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, chuyện gì sẽ xảy ra?

Điều này từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ, nhưng tác động của lần đóng cửa này đối với nhân viên liên bang có thể nghiêm trọng hơn.

Cuộc chiến ngân sách

Cho đến khi Quốc hội Mỹ hành động, một loạt các dịch vụ liên bang có thể bị tạm dừng hoặc gián đoạn do một số cơ quan ngừng tất cả chức năng không thiết yếu.

Tấm biển ghi “Vì chính phủ liên bang đóng cửa, tất cả các công viên quốc gia đều đóng cửa” treo trên rào chắn trước Đài tưởng niệm Lincoln ở bang Washington - Mỹ ngày 1-10-2013 - Ảnh: AP

Theo tờ Guardian, mối đe dọa đóng cửa chính phủ đã trở thành một đặc điểm trong các cuộc chiến ngân sách gần đây tại Quốc hội Mỹ trong bối cảnh chính trường chia rẽ sâu sắc.

Một cuộc đối đầu vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã dẫn đến việc chính phủ Mỹ đóng cửa 34 ngày. Vào thời điểm đó, khoảng 800.000 trong số 2,1 triệu nhân viên liên bang đã phải nghỉ việc không lương.

Trước đó, chính phủ Mỹ từng phải đóng cửa từ ngày 1 đến ngày 17-10-2013, dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Tại sao lần đóng cửa này có thể nghiêm trọng nhất?

Các nhà bình luận cho rằng tác động đối với các nhân viên liên bang tại Mỹ trong lần đóng cửa này có thể còn nghiêm trọng hơn.

Ông Donald Trump đã đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu chính phủ đóng cửa.

Trong một bản ghi nhớ được công bố tuần trước, Văn phòng Quản lý và ngân sách (OMB) Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan không chỉ chuẩn bị cho việc nghỉ việc tạm thời mà còn cho cả việc sa thải trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Trước đó, các nhân viên chính phủ tại Mỹ đã phải chịu nhiều tác động khi chính quyền ông Donald Trump thực thi việc giảm biên chế gắt gao.

Tại một cuộc họp báo hồi tuần trước, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries khẳng định Đảng Dân chủ "sẽ không nao núng" trước lời đe dọa sa thải thêm nhân viên liên bang.

Những điều gì xảy ra sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa?

Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa - toàn bộ hoặc một phần - từ ngày 1-10, khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ.

Các hoạt động được coi là thiết yếu - như an sinh xã hội, nhiệm vụ quân sự, thực thi pháp luật nhập cư, kiểm soát không lưu, bưu điện... - sẽ tiếp tục, nhưng các dịch vụ khác có thể bị gián đoạn hoặc trì hoãn.

Các cơ quan đã công bố các kế hoạch dự phòng được cập nhật liên tục trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Bộ Giáo dục Mỹ cho biết gần như toàn bộ nhân viên sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời, trong khi hầu hết nhân viên Bộ An ninh nội địa vẫn sẽ làm việc.

Tác động này có thể lan rộng và kéo dài. Các lần đóng cửa trước đây đã buộc các công viên quốc gia và bảo tàng đóng cửa nhiều ngày, làm chậm trễ hoạt động hàng không, trì hoãn các cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm và hoãn các phiên điều trần về nhập cư.