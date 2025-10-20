NÓNG: Cháy căn hộ chung cư RiverGate TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy

Theo thông tin ban đầu từ báo Công lý, khoảng 16h chiều 20/10, khói lửa bất ngờ bùng lên tại căn hộ tầng 27 chung cư RiverGate, phường Khánh Hội.

Mấy phút sau, lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen nghi ngút tỏa ra khu vực hành lang và ban công, đe dọa nhiều căn hộ lân cận.

Clip: Đỗ Quang Vũ

Vụ cháy khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Cháy ở căn hộ tầng 27 chung cư RiverGate, phường Khánh Hội.

Khi chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân hoảng sợ, nhanh chóng di chuyển xuống đất bằng lối thang bộ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Tại đây, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cư dân trở lại khu vực an toàn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.