Bình Dương phong tỏa 1 tuyến đường vì có ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng

Tối 25/3, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận trên Báo Người Lao động, lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành phong tỏa tuyến đường D35, khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An vì có ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tới 21h tối nay 25/3, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, Bình Dương đã phong tỏa tuyến đường D35, đoạn khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú.



Khu phố 4, phường An Phú bị phong tỏa vì có ca nghi mắc Covid-19.(Ảnh: VOV)





Danh tính người đàn ông nghi mắc Covid-19 hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, được biết người này có quốc tịch Trung Quốc và sống tại Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán tới nay.



Báo Tuổi Trẻ cho hay, qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng Bình Dương, cách đây mấy ngày, người này có tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và có tiếp xúc gần với người Campuchia.

Bước đầu, đại diện UBND TP Thuận An cho biết có 8 người được xác định có tiếp xúc gần với người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nên đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Trước khi phát hiện ca nghi mắc Covid-19 nói trên Bình Dương đang nằm trong top 10 tỉnh, thành phố đã qua 40 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Như vậy sau hơn 50 ngày thì tới hôm nay 25/3, Bình Dương lại xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.



Tính đến 18 giờ ngày 25/3, Bộ Y tế cho biết, cả nước có tổng cộng 1.603 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

(Tổng hợp)