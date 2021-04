Nóng: Bắt thành công chủ nhà là nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An

Khoảng 14h ngày 30/4, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công nghi phạm Cao Trọng Phú và dẫn giải về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



Trước đó, sau khi nhận được thông tin vụ án mạng 2 người chết tại xóm 7 (xã Nghi Kim, TP. Vinh), lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Công an lập nhiều chốt chặn các ngã đường dẫn vào nhà nghi phạm Phú.

Khi đến hiện trường, nghi phạm gây ra vụ án là Cao Trọng Phú (SN 1962) đang cầm vũ khí cố thủ trong nhà. Hàng trăm cảnh sát phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng sau đó phải vây xung quanh để bắt nghi phạm.

Căn nhà nơi nghi phạm sinh sống được xây dựng 3 tầng kiên cố kiểu lâu đài. Các tuyến đường dẫn vào nhà nghi phạm Phú đều được cơ quan công an lập chốt chặn, không cho người dân và người không có nhiệm vụ đi vào để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng bao vây xung quanh căn nhà như lâu đài trắng của nghi phạm Phú.

Phía bên ngoài, cả nghìn người dân từ nhiều nơi đổ dồn về theo dõi vụ việc. Do không đến được gần hiện trường nên người dân đứng rải rác khắp nơi theo dõi.

Sau khi bắt giữ thành công nghi phạm Phú, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 8h15' cùng ngày, có 4 người đàn ông lạ đến nhà ông Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh). Lúc này, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Phú nghi đã cầm súng bắn vào nhóm người này khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ.

2 người còn lại sau đó đã chạy khỏi hiện trường. Sau khi nổ súng khiến 2 người tử vong, Phú đã bỏ vào nhà đóng cửa lại cố thủ.

Chiếc xe ô tô dẫn giải nghi phạm ra khỏi hiện trường lúc 14h cùng ngày.