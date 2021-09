NÓNG: Bắt đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê (54 tuổi), nguyên trưởng Phòng cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội.

Ông Lê bị khởi tố về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo khoản 1 điều 378, được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra ngày 21/9.

Cùng tội danh, Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Châu, 48 tuổi, nguyên đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ và một người nguyên là cán bộ công an quận này.

Trước đó, tối 21/9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành khám xét và áp dụng các biện pháp tư pháp đối với đối với ông Phùng Anh Lê.

Theo ghi nhận của PV, tối 21/9, lực lượng thuộc Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao và chính quyền địa phương có mặt tại nhà riêng ông Lê trên phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Việc khám xét diễn ra đến khoảng 21h cùng ngày thì kết thúc.

Lực lượng chức năng đã mang nhiều tài liệu, cùng với một số người được che chắn không rõ mặt.

Hồi đầu tháng 2/2021, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê; thượng tá Phạm Quý Hải và trung tá Nguyễn Đức Châu.

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, những hành vi vi phạm của ông Phùng Anh Lê xảy ra vào năm 2016. Thời điểm đó, ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận.



Ông Lê được bổ nhiệm chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế từ tháng 1/2019, sau khi rời công việc tại quận Tây Hồ.