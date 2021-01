[Nóng] 1 học sinh tử vong, 4 nam sinh trọng thương nghi do tự học chế pháo bằng thuốc nổ

Ngày 29/1, ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ nổ khiến 1 em học sinh tử vong, 1 em khác trọng thương nghi do dùng thuốc nổ chế pháo.



Theo đó, khoảng 19h30' ngày 28/1, người dân ở xóm Đô Lương (xã Tân An) nghe tiếng nổ lớn kinh hoàng xảy ra tại nhà bà V. nên chạy đến xem. Khi vào nhà, người dân phát hiện 2 em học sinh Bùi Nguyễn Thuận M. và Bùi Duy M. nằm bất động trên vũng máu ở nền nhà.

Người dân sau đó đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu Bùi Nguyễn Thuận M. đã tử vong sau khi cấp cứu. Riêng cháu Bùi Duy M. đang được cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Nhận thông tin, ngay trong đêm công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại gia đình bà V. để điều tra nguyên nhân và khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc.

Em P.Đ.H. bị thương nặng sau vụ nổ và có thể phải cắt cả 2 bàn tay do bị dập nát hoàn toàn.

Được biết, gia đình nạn nhân Thuận M. có hoàn cảnh éo le khi bố mẹ chia tay nhau từ lâu. Mẹ của M. đi nước ngoài làm ăn 10 năm trước vẫn chưa về. Hàng ngày, M. sống với bà ngoại.

Trước đó vào khoảng 14h chiều cùng ngày, một nhóm học sinh cùng học lớp 10A1 (Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đến nhà em T.M.K. (16 tuổi, trú khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn) để chơi.

Tại đây, nhóm học sinh này đưa thuốc nổ ra tự chế pháo. Tuy nhiên, trong quá trình chế không may pháo phát nổ khiến 3 em học sinh bị thương nặng.

Trong 3 em bị thương, em P.Đ.H. bị thương nặng nhất với vết thương dập nát hai bàn tay, vùng mặt, cổ. Sau khi được sơ cứu, em H. đã được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh cứu chữa.

"Sau khi bị thương, các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế chúng tôi. Qua cấp cứu cho thấy, có một nam thanh niên bị hỏng cả hai bàn tay. Bệnh nhân bị khá nặng nên đã cho chuyển lên tuyến trên.

Theo tôi được biết, bệnh nhân này có khả năng phải cắt cả hai bàn tay", bác sĩ Hồ Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn (Nghệ An) nói.