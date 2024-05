Nơi xảy ra vô số bê bối chấn động ngành giải trí

Britney Spears nhếch nhác rời khách sạn Chateau Marmont. Ảnh: BackGrid.

Một trong những sự việc ồn ào nhất Hollywood những ngày qua là Britney Spears bị chụp lại hình ảnh nhếch nhác rời khỏi khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles, California, Mỹ, vào rạng sáng ngày 2/5 (giờ địa phương).

Sự quá khích của giọng ca Toxic một lần nữa khiến Chateau Marmont trở thành chủ đề nóng. Được xây dựng từ năm 1929, nơi đây được biết đến là một trong những điểm đến hàng đầu của các ngôi sao Hollywood, đồng thời cũng chứng kiến vô số bê bối chấn động ngành giải trí. Ngay cả người đồng sáng lập kiêm chủ tịch hãng phim Columbia Pictures, Harry Cohn, phải thốt lên: “Nếu bạn gặp rắc rối, hãy đến Marmont”.

Chateau Marmont thậm chí còn được tác giả Shawn Levy đưa vào cuốn sách mang tên The Castle on Sunset , xuất bản ngày 7/5/2019.

“Chateau Marmont không phải là khu vực ‘không hỏi, không nói’ mà đúng hơn là một thiên đường - nơi mà sự phán xét đạo đức thông thường rất ít hoặc không có ảnh hưởng; nơi xu hướng tình dục, rượu bia, ma túy hay thói quen bất thường của khách không chỉ được tồn tại mà còn được đồng tình. Tại nơi đây, những vị khách kỳ lạ, nghiện ngập hoặc có lối sống phiêu lưu - những người gõ đàn piano hoặc máy đánh chữ vào những giờ không phù hợp và nhảy múa cuồng loạn - không bị coi là những kẻ xâm nhập phiền toái, mà là người thân được chào đón.

Một thành phố rộng mở với 50 căn phòng kỳ quặc. Nó chứa chấp những kẻ lạc lối, lập dị, bài trừ thánh tượng, bị ruồng bỏ, lệch lạc, những người tìm kiếm, tị nạn, các nhà thực nghiệm và bất kỳ ai cảm thấy bị bó buộc trong chuồng chim bồ câu của khách sạn Hollywood khác.

Luôn có những khách sạn sang trọng và độc quyền ở Hollywood nhưng chỉ có một Chateau Marmont. Một lâu đài trên đồi bảo vệ những bí mật từ trước khi phim ảnh biết nói hay Đại lộ Hoàng hôn được trải nhựa”, Levy viết.

Chateau Marmont được yêu thích vì chấp nhận những thói quen kỳ lạ nhất của khách. Ảnh: GC.

Cùng điểm lại những vụ việc tai tiếng giới người nổi tiếng tại tòa lâu đài tọa lạc trên Đại lộ Hoàng hôn (Sunset Boulevard):

Hai lần chứng kiến Britney Spears gặp khủng hoảng

Vào đầu giờ sáng 2/5, Britney Spears được nhìn thấy mặc nội y, quấn chăn và đi chân trần được hộ tống rời khỏi khách sạn Chateau Marmont ra xe cứu thương. Đi cùng “Công chúa nhạc pop” là đội ngũ vệ sĩ và bạn trai mới Paul Richard Soliz.

Theo những người trong khách sạn, Britney cùng bạn trai say xỉn đến mức bị quán bar từ chối phục vụ. Sau đó, họ gây ồn ào trên hành lang khách sạn, cãi vã làm phiền những vị khách khác. Cuối cùng, Britney tự làm mình bị thương bằng cách nhào lộn ăn mừng ly hôn Sam Asghari. Các nhân chứng khác còn cho biết nữ ca sĩ đã quấy rối, đe dọa nhân viên khách sạn và khách.

Những bức ảnh do paparazzi ghi lại làm dấy lên mối lo ngại về việc Britney đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu bà mẹ hai con gặp rắc rối tại khách sạn nổi tiếng này. Trở lại năm 2007, cô bị đuổi khỏi tòa nhà sau khi bôi thức ăn lên mặt và cơ thể trong phòng ăn.

Britney Spears hai lần gặp rắc rối tại Chateau Marmont. Ảnh: WENN.

Lindsay Lohan bị cấm cửa

Theo Daily Mail , Lindsay Lohan đã lưu trú tại Chateau Marmont suốt 2 tháng (6 và 7/2012) khi quay phim Liz & Dick . Trong thời gian đó, cô đặt bữa ăn tại phòng, mua thuốc lá và thường xuyên sử dụng quầy bar nhưng không thanh toán cho khách sạn chi phí dịch vụ. Kết quả, người đẹp Mean Girls phải gánh khoản nợ 46.350 USD và bị cấm không được vào cơ sở.

Vào thời điểm đó, Lindsay không chỉ nhận được thông báo trả phòng mà còn bị cấm sử dụng các tiện nghi của khách sạn hoặc ăn uống tại nhà hàng trong lâu đài.

“Hơn nữa, cho đến khi chúng ta giải quyết được vấn đề về khoản nợ tồn đọng của bạn, hãy biết rằng chúng tôi sẽ không thể tiếp đón bạn tại cơ sở kinh doanh hoặc nhà hàng”, trích tờ ghi chú của người quản lý gửi cho nữ diễn viên do TMZ thu thập được.

Lindsay Lohan bị đuổi vì ở suốt 2 tháng không trả tiền. Ảnh: DC.

Giai đoạn điên rồ của Keanu Reeves

Keanu Reeves đã biến khách sạn thành nơi ở chính thức vào những năm 1990 và đó được xem là khoảng thời gian điên rồ nhất của nam diễn viên John Wick .

Trong bộ phim tài liệu Sunset Strip năm 2012, anh chia sẻ đã có những ngày tháng thực sự tuyệt vời, điên rồ và hoang dã ở đó. Đồng thời, anh thừa nhận đã vượt quá giới hạn về mặt cá nhân một chút, bao gồm cả một số cảm xúc thất vọng.

Trả lời phỏng vấn tạp chí GQ năm 2019, tài tử Ma trận nhớ lại: “Bạn không muốn cởi giày ra. Bạn có thể có một cuộc đối thoại. Bạn có thể hẹn hò. Bạn có thể chơi ma túy. Bạn có thể bung xõa. Đối với tôi, nhịp đập đó vẫn còn ở đây”.

John Belushi qua đời vì dùng thuốc quá liều

Trong số vô số sự kiện gây sốc tại Chateau Marmont, không có sự kiện nào gây ra nhiều tai tiếng như việc diễn viên hài John Belushi dùng thuốc quá liều vào năm 1982.

Theo báo cáo của tòa án, Belushi đã trộn heroin và cocaine để sử dụng, rồi chết trong giấc ngủ.

Ngôi sao Saturday Night Live thuê ngôi nhà gỗ tách biệt có giá 250.000 USD/đêm mà anh thường ở tại khách sạn vào ngày 28/2/1982. Sau gần một tuần, anh được phát hiện tử vong ở tuổi 33 vào ngày 5/3.

John Belushi chết trong khách sạn vì dùng thuốc quá liều. Ảnh: Getty Images.

Theo cuốn sách The Castle on Sunset , Robert De Niro và Robin Williams là một trong những người cuối cùng nhìn thấy Belushi còn sống.

Levy tiết lộ hai ngôi sao đến phòng Belushi vào tối 4/3/1982 để dự tiệc. Tuy nhiên, De Niro đã rời đi sau khi hoảng sợ trước tình trạng của căn phòng. Cocaine chất đống trên bàn phòng khách, quần áo bẩn khắp nơi và ngổn ngang hộp bánh pizza cùng vỏ chai rượu.

Theo nhà văn, De Niro quay lại vào 3h sáng để hút cocaine. Robin Williams cũng vậy. Cuối cùng, hai người rời đi để lại Belushi một mình trong căn nhà gỗ. Đến buổi trưa, Belushi được vệ sĩ Bill Wallace phát hiện trong tình trạng bất tỉnh.

Mối tình đồng giới của Anthony Perkins và Tab Hunter

Theo báo cáo, hai nam diễn viên Anthony Perkins (1932-1992) và Tab Hunter (1931-2018) đã gặp nhau bên bể bơi khách sạn và bắt đầu mối tình bí mật trong 2 năm. Họ chỉ tách ra khi hãng phim yêu cầu Perkins buông tha cho Hunter.

Nhà văn Levy kể Tab Hunter, được biết đến là người đàn ông được săn đón bậc nhất Hollywood vào những năm 1950, ghé qua bể bơi khách sạn để ngâm mình trên đường về nhà sau khi cưỡi ngựa. Anh gặp ngôi sao Sát nhân cuồng loạn rồi nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ vào thời kỳ đó.

Anthony Perkins (phải) và Tab Hunter (trái) bí mật yêu đương sau khi gặp nhau ở bể bơi khách sạn. Ảnh: Globe Photos.

Đạo diễn Nicholas Ray ngoại tình với Natalie Wood

Levy khẳng định sau khi tình cờ phát hiện vợ, nữ diễn viên Gloria Grahame, mập mờ với con trai riêng của mình, đạo diễn Nicholas Ray tìm kiếm niềm an ủi tại Chateau Marmont.

Nhà làm phim nổi tiếng khi đó 43 tuổi thường xuyên tổ chức các bữa tiệc bể bơi vào chiều Chủ nhật, thu hút nhiều giám đốc điều hành hãng phim và học sinh tại trường trung học ở Hollywood. Một trong những người trẻ tuổi tham dự là Natalie Wood (khi đó 16 tuổi), ngôi sao trong bộ phim Rebel Without a Cause (1955) do Ray đạo diễn.

Bất chấp khoảng cách tuổi tác đáng kể, Wood và Ray vẫn bắt đầu một mối tình say đắm. Đáng nói, thời điểm đó, Wood đang có quan hệ tình cảm với bạn diễn Dennis Hopper trong Rebel .

Theo Levy, Ray cố gắng kiềm chế cơn ghen với Hopper bằng cách cắt bớt đất diễn của anh trong phim.

Đạo diễn Nicholas Ray và cặp sao Rebel Without a Cause phát sinh chuyện tình tay ba. Ảnh: Warner Brothers.

Nhiếp ảnh gia thời trang Helmut Newton qua đời

Helmut Newton (SN 1920) là nhiếp ảnh gia người Australia gốc Đức. Ông nổi tiếng trong giới thời trang và chuyên chụp ảnh khỏa thân cho người mẫu nữ. Những người từng hợp tác với ông bao gồm Catherine Deneuve, Brigitte Nielsen, Grace Jones, Kate Moss, Karen Mulder, Monica Bellucci, Cindy Crawford và Claudia Schiffer.

Không may, tài năng đó vĩnh viễn ra đi vào ngày 23/1/2004 sau khi gặp nạn ở Chateau Marmont. Theo Daily Mail , khi lái xe ra khỏi gara khách sạn, ông bị mất lái và lao vào tường, dẫn đến hậu quả chết người. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Newton bị đau tim trong lúc điều khiển xe.

Vụ tai nạn đánh dấu một trong những mất mát bi thảm nhất trong thế giới nhiếp ảnh thời trang.