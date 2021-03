"Nỗi sợ" khiến hàng loạt binh sĩ Ukraine bất tuân mệnh lệnh tấn công ở Donbass?

Các binh sĩ Ukraine ở Donbass không muốn tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy của họ, các hãng tin MK, Donbass Today dẫn lời người đại diện của lực lượng Dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR), ông Yakov Osadchiy.

Ngoài ra, theo lời ông này, nhiều binh sĩ Ukraine cũng từ chối hành động trong khu vực thành phố Hạnh Phúc ở vùng Luhansk.

Cụ thể, ông Osadchiy cho hay, hàng loạt binh sĩ Ukraine thuộc các đơn vị của nhóm tác chiến-chiến thuật "phía Bắc" đã "mạnh mẽ từ chối thực hiện các hành động khiêu khích bằng hỏa lực vào Donbass", có thể là do họ "lo ngại các máy bay chiến đấu rơi vào tầm ngắm của lực lượng vũ trang DPR và LPR" khi binh sĩ Ukraine trong khu vực được trang bị ít vũ khí hơn so với dân quân địa phương.

Và cũng theo ông Osadchy, các binh sĩ của lữ đoàn 80 (Ukraine) đóng quân trong khu vực thành phố Hạnh Phúc đã từ chối hành động - một trong những lý do có thể là do họ sợ bị trúng mìn được dân quân các nước cộng hòa tự xưng bố trí từ trước. Donbass Today cho biết, đã có 27 quân nhân Ukraine bị đuổi khỏi hàng ngũ vì lí do này./.

(Theo MK, Donbass Today)