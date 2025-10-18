Ninh Dương Lan Ngọc nên dừng lại

Ninh Dương Lan Ngọc vốn được xem là "ngọc nữ mới" của màn ảnh Việt – xinh đẹp, tài năng và luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhưng thời gian qua, người hâm mộ đang bắt đầu thấy rõ những dấu hiệu mệt mỏi và xuống sức của nữ diễn viên. Hình ảnh Lan Ngọc được dìu bước, đi khập khiễng tại sự kiện mới đây khiến khán giả không khỏi xót xa.

Tại một sự kiện ở TP.HCM, Lan Ngọc xuất hiện với thần thái tươi tắn, thân thiện giao lưu với người hâm mộ. Nhưng gây lo lắng là khoảnh khắc cô phải nhờ người dìu đi từng bước vì chấn thương ở chân. Cô vẫn cố gắng đứng vững trên thảm đỏ, hoàn thành buổi chụp hình, nhưng dáng đi của Lan Ngọc đã nói lên tất cả.

Lan Ngọc bước đi khập khiễng tại sự kiện

Nữ diễn viên phải nhờ ekip dìu đi trong tư thế khá khó khăn

Lan Ngọc xảy ra chuyện gì?

Hồi tháng 6, trong quá trình ghi hình chặng đầu của Running Man Vietnam mùa 3, Lan Ngọc gặp chấn thương ở phần chân khiến cô phải ngồi xe lăn ra về. Khi đó, nữ diễn viên chia sẻ: "Trong quá trình vận động, Ngọc có gặp một chút chấn thương nhẹ ở phần chân. Ngọc đã đi khám và trộm vía kết quả tốt, chỉ cần nghỉ ngơi và hạn chế vận động mạnh là được. Ngọc vẫn ổn, mọi người cứ yên tâm".

Chấn thương ở chân khiến Lan Ngọc phải nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên không lâu sau đó, người hâm mộ lại thấy nữ diễn viên tất bật tham gia nhiều sự kiện từ trong nước đến ngoài nước. Không những vậy, dù chấn thương còn đó nhưng nữ diễn viên đã quay trở lại ghi hình Running Man Vietnam.

Trong 1 đoạn clip hậu trưởng ở Running Man Vietnam, Lan Ngọc tiết lộ: "Nữ diễn viên còn chứng minh sự "máu chiến" khi khẳng định sẽ chạy không thua kém gì dàn cast nam. Lan Ngọc chia sẻ: "Nói chung sau 1 tháng thì đã đi lại được bình thường, chỉ có hơi cà nhắc cà nhắc một chút xíu thôi nhưng tôi vẫn có thể theo kịp anh chị em. Mọi người chờ đợi xem sự cố gắng của Ngọc nha".

Lan Ngọc dính chấn thương từ đợt ghi hình đầu tiên của Running Man Vietnam

Lan Ngọc nghỉ ngơi không lâu thì quay trở lại công việc khi tham gia sự kiện liên tục

Không những vậy, nữ diễn viên còn sớm quay lại ghi hình Running Man Vietnam trong tình trang vết thương chưa hồi phục hẳn

Lan Ngọc nên dừng lại để nghỉ ngơi

Không thể phủ nhận Lan Ngọc là một nghệ sĩ có tinh thần làm việc đáng nể. Cô từng chia sẻ rằng mình không muốn khán giả phải thất vọng, nên luôn cố gắng "hết công suất". Nhưng cơ thể con người không phải cỗ máy. Những vết thương thể chất, nếu không được nghỉ ngơi đúng cách, sẽ trở thành di chứng lâu dài.

Việc tái phát chấn thương chỉ sau thời gian ngắn là tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Một người bình thường đã khó chịu đựng được, huống chi là người phải di chuyển, quay phim, thực hiện nhiều cảnh vận động liên tục.

Cư dân mạng cho rằng Lan Ngọc không nhất thiết phải vận động quá mạnh trong khi bản thân chưa thật sự ổn

Khán giả cho rằng sau thời gian dài làm việc liên tục, Lan Ngọc nên tạm giảm khối lượng công việc để tập trung nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn. Việc di chuyển, vận động mạnh khi chưa bình phục có thể khiến chấn thương tái phát và để lại hậu quả nặng hơn, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cũng như công việc sau này.

Nhiều ý kiến khuyên nữ diễn viên nên sắp xếp lịch trình hợp lý hơn, chỉ nhận những hoạt động phù hợp với tình trạng hiện tại. Khi cơ thể thực sự ổn định, việc trở lại với cường độ cao sẽ an toàn và hiệu quả hơn.

Không ai phủ nhận tinh thần làm việc và sự năng nổ của Lan Ngọc. Cô luôn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì được cường độ hoạt động dày đặc mà vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, chỉn chu. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, khi chấn thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, điều cần thiết nhất với cô không phải là cố gắng nhiều hơn, mà là biết dừng lại đúng lúc.