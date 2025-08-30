HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nimbrix — đạn đánh chặn giá thấp hạ gục cả đàn drone

Hải Yến |

Saab giới thiệu Nimbrix, đạn đánh chặn giá thấp, theo dõi và tiêu diệt cả đàn drone, có tầm bắn tối đa 5 km.

- Ảnh 1.

Tập đoàn công nghiệp-quân sự Thụy Điển Saab đã giới thiệu đạn đánh chặn chống drone mới mang tên Nimbrix, được cho là sẽ chiếm một ngách giữa pháo binh và các hệ thống phòng không tên lửa, theo tờ Svenska Dagbladet.

Được cho biết Nimbrix có chi phí sản xuất thấp nên là phương tiện tiêu diệt dễ tiếp cận. Độ dài của Nimbrix chưa đến 1 mét, và việc lắp ráp loại đạn mới, một thiết bị đánh chặn UAV, được cho là sẽ được tiến hành tại các nước mua.

Nimbrix được trang bị đầu tìm hồng ngoại, có khả năng theo dõi cả drone đơn lẻ lẫn đàn drone. Các thiết bị bị tiêu diệt bởi một đám mảnh văng hình thành sau khi đầu đạn nổ. Được nêu rằng tầm bắn tối đa của đầu đạn là 5 km.

Đầu đạn hoạt động theo nguyên tắc “bắn và quên” — tức sau khi phóng, nó tự tìm mục tiêu và tiêu diệt mà không cần sự tham gia của người điều khiển.

Hiện tại, đầu đạn do công ty Thụy Điển trên phát triển đã vượt qua các thử nghiệm nhà máy. Một số khách hàng tiềm năng từ vài quốc gia đã bày tỏ quan tâm đến việc mua Nimbrix. Dự kiến Saab sẽ bắt đầu giao hàng vào năm 2026.

Theo Topwar
