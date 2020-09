Những trận cuồng phong làm thay đổi một phần lịch sử Mỹ: Siêu bão có thể xoay chuyển Chiến tranh Cách mạng Mỹ

Cuộc vây hãm Yorktown (19/10/1781) là một chiến thắng quyết định của lực lượng quân đội Lục địa Mỹ do Tướng George Washington và quân đội Pháp do Comte de Rochambeau chỉ huy TRƯỚC quân đội Anh do Trung tướng Anh Charles Cornwallis chỉ huy.