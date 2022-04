Những thực phẩm nên tránh ăn trên máy bay: Không phải ai cũng biết

Hai năm sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, nhiều người trong chúng ta cuối cùng đã cảm thấy thoải mái với việc đi máy bay. Và thời tiết ấm dần lên khi mùa hè đến đã khiến nhu cầu du lịch tăng cao trở lại.

Khi nghĩ đến việc chuẩn bị đi du lịch, chúng ta thường nghĩ xem nên cho gì vào vali, nên giải trí thế nào trên máy bay và tất nhiên, những gì chúng ta sẽ làm trong kỳ nghỉ. Nhưng ít người nghĩ nên ăn gì trên máy bay.

Theo một bài viết trên HuffPost, chúng ta nên nghĩ đến điều này vì thực phẩm chúng ta ăn trên máy bay có thể tác động không nhỏ đến trải nghiệm bay của chúng ta.

Anthea Levi, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, giải thích: "Du lịch dưới bất kỳ hình thức nào đều có xu hướng làm gián đoạn quá trình tiêu hóa. Thói quen buổi sáng bị thay đổi, bữa ăn khác thông thường có thể làm rối loạn nhịp sinh hoạt và khiến bạn uể oải hơn".

Thêm vào đó, khi ở trên máy bay, bạn có nhiều khả năng gặp vấn đề về tiêu hóa hơn. "Thay đổi về áp suất không khí trên máy bay có thể khiến khí tích tụ trong đường tiêu hóa, đó là lý do tại sao bạn có thể cảm thấy chướng bụng khi đi máy bay", Levi giải thích. "Càng nhiều khí được đẩy xuống dạ dày và ruột, chúng ta càng cảm thấy đầy hơi".

Thực phẩm chúng ta ăn khi đi máy bay có thể tác động không nhỏ đến trải nghiệm bay của chúng ta.

Trước khi chấp nhận đầy hơi như một tác dụng phụ không thể tránh khỏi của chuyến du lịch, hãy cân nhắc điều này: Những gì bạn ăn và uống có thể giúp quá trình bay thoải mái hơn rất nhiều. Dưới đây là những thực phẩm và đồ uống bạn nên và không nên ăn trên máy bay, theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

I. Thực phẩm nên ăn khi đi máy bay

Chắc chắn là kiêng ăn hoàn toàn khi đi máy bay có thể giúp dạ dày của bạn ổn hơn một chút. Nhưng nếu bạn bay chặng dài nhiều tiếng đồng hồ thì điều đó không thực tế. Vậy khi đi máy bay, bạn nên ăn uống gì?

1. Hoa quả

Trái cây là một loại thực phẩm dễ kiếm, giá cả phải chăng mà bạn có thể mang theo và ăn nhẹ giữa chuyến bay mà không lo bị đầy bụng.

Abby Grimm, một chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, cho biết: "Cam, chuối hoặc các loại trái cây khác có thể là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời (hỗ trợ miễn dịch) cũng như các khoáng chất (kali, magiê) có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm".

2. Nước

Đây có thể là lời khuyên nhàm chán nhất, nhưng cũng là một trong những lời khuyên quan trọng nhất. Chuyên gia dinh dưỡng Levi nói: "Di chuyển bằng đường hàng không có xu hướng làm chúng ta mất nước do độ ẩm thấp trong máy bay, vì vậy điều quan trọng là bạn phải cung cấp đủ nước trong chuyến bay".

"Hãy mang theo một chai nước đến sân bay... Ngoài ra, đừng quên yêu cầu hai cốc nước mỗi lần tiếp viên hàng không ghé qua với xe đồ uống".

Trái cây là một loại thực phẩm dễ kiếm, giá cả phải chăng mà bạn có thể mang theo và ăn nhẹ giữa chuyến bay mà không lo bị đầy bụng.

3. Trứng luộc chín hoặc các protein nạc khác

Nếu bạn ăn trứng trên máy bay, dạ dày của bạn sẽ rất biết ơn.

Chuyên gia Levi cho biết: "Các loại protein nạc như trứng luộc, gà nướng, tôm, đậu phụ hoặc sữa chua Hy Lạp đơn giản là những lựa chọn tuyệt vời vì protein là chất dinh dưỡng giúp bạn cảm thấy no nhất trong số các chất dinh dưỡng đa lượng".

"Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy đồ ăn nhẹ giàu protein cải thiện khả năng kiểm soát sự thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no tốt hơn so với đồ ăn nhẹ giàu chất béo. Mang theo đồ ăn nhẹ giàu protein cho chuyến bay sẽ giúp bạn no lâu hơn là mang một túi bánh quy giòn hoặc đậu phộng rang muối".

4. Trà bạc hà

Bạc hà giúp làm dịu hệ tiêu hóa, vì vậy hãy mang một vài túi trà bạc hà và xin nước nóng trên máy bay để pha. Chuyên gia Grimm nói: "Điều này sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa".

II. Thực phẩm không nên ăn khi đi máy bay

Vậy bạn nên tránh những thực phẩm nào khi đi máy bay?

1. Đồ uống có ga

Bạn sẽ muốn tránh nước ngọt có ga khi đi máy bay. "Tránh bất cứ đồ uống nào có ga", Levi nói. "Đồ uống có ga sẽ đưa nhiều khí vào đường tiêu hóa hơn. Vì việc đi máy bay có xu hướng khiến bạn bị đầy hơi, sẽ rất hữu ích nếu bạn tránh đồ uống có ga và chọn đồ uống đơn giản hơn như nước lọc".

Chuyên gia khuyên mọi người nên tránh nước ngọt có ga khi đi máy bay.

2. Bông cải xanh, cải xoăn, đậu và các loại rau giàu chất xơ khác

Bạn có thể nghĩ rằng các món ăn lành mạnh như rau chứa nhiều chất xơ có thể hữu ích khi ở trên máy bay. Nhưng bạn nên đợi cho đến khi hạ cánh để ăn những món này.

Chuyên gia Grimm nói: "Bạn sẽ muốn tránh các thức ăn có lượng chất xơ cao như salad cải xoăn hoặc bông cải xanh vì những thực phẩm này mất nhiều thời gian hơn để đi qua đường tiêu hóa và có thể cho phép carbs lên men từ vi khuẩn trong ruột non".

Levi giải thích thêm: "Mặc dù cực kỳ tốt cho sức khỏe nhưng những thực phẩm dễ lên men như đậu và các loại rau họ cải không phải là lựa chọn lý tưởng khi đi máy bay. Những thực phẩm này chứa carbohydrate chuỗi ngắn có thể gây đầy hơi và chướng bụng ở những người nhạy cảm".

3. Khoai tây chiên

Đồ ăn nhanh được bán đầy trong các nhà chờ sân bay, nhưng hãy tin tưởng vào lời khuyên của các chuyên gia: Tốt hơn hết là bạn nên tránh chúng.

Grimm nói: "Hãy bỏ qua các loại thực phẩm béo như thịt gà hoặc khoai tây chiên, vì lượng chất béo cao đòi hỏi cơ thể sản xuất nhiều enzym và mật hơn và các quá trình này sẽ kém hiệu quả hơn khi ruột phải chịu nhiều áp lực".

Đi máy bay có thể khiến nhiều người bị khó chịu về đường tiêu hóa. Nhưng với những điều chỉnh phù hợp, bạn sẽ có một chuyến đi dễ chịu.

4. Rượu

Tất cả chúng ta đều muốn tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng bạn có thể muốn đợi đến lúc hạ cánh để nhâm nhi rượu sâm panh hay rượu vang.

Levi giải thích: "Vì những đồ uống này có thể hoạt động như chất lợi tiểu, chúng có thể góp phần làm mất nước khi đi máy bay".

5. Đồ ăn vặt nhiều muối

Hóa ra, những thực phẩm đóng gói mà các tiếp viên hàng không mời bạn là những thứ bạn nên tránh.

Levi cho biết: "Các loại đồ ăn vặt đóng gói mặn như bánh quy, các loại hạt tẩm muối và khoai tây chiên có thể góp phần khiến cơ thể mất nước vì có hàm lượng natri cao".

III. Kết luận

Đi máy bay có thể khiến nhiều người bị khó chịu về đường tiêu hóa. Nhưng với những điều chỉnh phù hợp, bạn sẽ có một chuyến đi dễ chịu và sẵn sàng tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình.

(Nguồn: HuffPost)

https://soha.vn/nhung-thuc-pham-nen-an-va-nen-tranh-khi-di-may-bay-danh-sach-duoc-chuyen-gia-goi-y-20220420111555151.htm