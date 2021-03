Những thức ăn nên ăn khi say rượu và 5 cách chống say rượu ngay từ đầu

Sữa chua: Probiotic trong sữa chua có thể giúp giảm bớt những khó chịu khi say rượu. Ngoài ra, sữa chua có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm chậm quá trình hấp thu rượu, hơn nữa, hàm lượng canxi phong phú trong sữa chua còn rất tốt cho việc giải tỏa khó chịu sau khi uống rượu say.

Chuối: Chúng chứa kali, có thể làm giảm tác dụng của chế độ ăn uống có hàm lượng sodium cao và giúp giảm huyết áp.

Cháo yến mạch: Bạn sẽ nhận được 1-2 gram chất xơ từ cháo yến mạch, chúng giúp giảm cholesterol xấu do rượu gây ra trong cơ thể.

Trà xanh: Một tách trà chứa đầy flavonoids - chất làm giảm mức độ cholesterol xấu của cơ thể và có thể giúp huyết áp trở lại bình thường.

Hạnh nhân, óc chó, đậu phộng và các loại hạt khác cung cấp axit béo omega-3, chất béo không bão hòa và vitamin E - tất cả đều giúp giảm cholesterol và bảo vệ động mạch của bạn.

Trứng có đầy đủ các chất đạm, vitamin B12 và D, riboflavin, và folate - tất cả đều có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim do say rượu gây ra. Bạn có thể bỏ qua lòng đỏ nếu bạn lo lắng về cholesterol.

Cơ thể của bạn cần rất nhiều chất dinh dưỡng sau khi say rượu. Rau chân vịt có đầy đủ vitamin B2, giúp chuyển hóa chất béo. Vitamin B cũng giúp chống lại bệnh tật và nhiễm trùng để giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Giấm: Giấm có thể hạ thấp chỉ số đường huyết do uống quá nhiều rượu. Nhưng đừng lạm dụng nó - quá nhiều dấm có thể gây khó chịu cho dạ dày của bạn.

Gừng giúp thư giãn các cơ trong đường tiêu hóa để lấy khí ra ngoài. Uống một ít trà gừng hoặc thêm gừng vào salad để làm giảm những triếu chứng khó chịu của say rượu.

Quả cam chứa đầy vitamin C, giúp tăng cường sự trao đổi chất của bạn và giúp tiêu hóa chất béo. Hơn nữa, trong nước cam ngoài còn chứa rất nhiều đường fructose, các chất chống oxy hóa. Giúp người say " tiêu hóa " cồn nhanh chóng. Rượu bia làm mất nước trong cơ thể, còn nước cam sẽ giúp làm giảm cảm giác háo nước do bia rượu gây ra.

Cá hồi: Uống nhiều rượu làm cơ thể suy kiệt, đặc biệt là thiếu vitamin B, thiếu vitamin loại này có thể làm người uống cảm thấy yếu ớt, đầu óc quay cuồng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, chỉ cần 100g cá hồi nấu chín có thể cung cấp đủ lượng vitamin B12 hàng ngày, ngoài ra cá hồi còn bổ sung cho cơ thể các axit amin và axit béo omega-3.

Say rượu làm cơ thể suy nhược và có liên quan đến trầm cảm. Magie hoạt động như một chất tăng cường tâm trạng và bông cải xanh rất giàu magie. Chỉ cần một nửa bát bông cải xanh nấu chín sẽ mang đến cho bạn gần 13% lượng magiê cần thiết hàng ngày.

Nước: Chất cồn khiến lợi tiểu, làm cho cơ thể mất nhiều nước hơn mức đã tiêu thụ. Do đó, để tránh mất nước sau cuộc nhậu tưng bừng là phải uống bù nhiều nước. Ngoài ra, cách tốt nhất để làm cho cơ thể của bạn hồi phục nhanh chóng là làm sạch cơ thể bằng nước.

5 cách chống say rượu ngay từ đầu

1. Đếm số cốc/ly

Theo dõi số lượng đồ uống bạn đã uống có thể thực sự hữu ích.

Mọi người thường quên họ đã uống bao nhiêu cốc bia. Hãy thử bỏ nắp bia vào túi, mang theo bút để viết dấu tích trên tay hoặc sử dụng ứng dụng sổ tay trên điện thoại.

2. Đo lượng rượu bia bạn uống

Lượng rượu bia tiêu chuẩn là một cốc bia 350 ml hoặc một ly rượu vang 120 ml hoặc một cốc rượu mạnh 45 ml.

Nhiều loại cocktail chứa nhiều hơn 1 cốc rượu tiêu chuẩn. Và một ly rượu vang rót đầy thường tương đương với hai lượng rượu tiêu chuẩn.

Và hãy nhớ rằng các loại bia có tỷ lệ phần trăm cồn khác nhau.

3. Thay đổi những gì bạn uống

Để tránh quá say, hãy ưu tiên đồ uống có nồng độ cồn thấp, chẳng hạn như bia nhẹ.

Cố gắng tránh đồ uống hỗn hợp bao gồm nhiều loại rượu bia.

Uống chậm lại! Hãy nhâm nhi rượu, nếu bạn có thể, hãy uống một ly mỗi giờ.



Thử uống một cốc nước, soda hoặc nước trái cây xen kẽ. Việc này cho phép gan có thời gian phân hủy chất cồn.

5. Ăn gì đó

Khi bạn uống rượu lúc đói, rượu sẽ được hấp thụ rất nhanh. Hãy thử ăn một bữa ăn có nhiều tinh bột hoặc chất béo trước khi uống. Ngoài ra, bạn có thể tiếp tục ăn vặt sau khi uống rượu bia.