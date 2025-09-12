Đi bộ là môn thể thao đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đi bộ đúng và đủ để cơ thể khỏe mạnh mà không gây hại. Vậy có nên đi bộ hàng ngày? Và thời điểm nào không nên đi bộ?

Có nên đi bộ mỗi ngày?

Đi bộ là môn thể thao được nhiều người lựa chọn vì dễ thực hiện và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều người thắc mắc vậy có nên đi bộ mỗi ngày, ngày nào cũng đi bộ có sao không?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Nguyễn Ngọc Định - khoa Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, mỗi ngày bạn nên duy trì vận động khoảng 30 phút với cường độ vừa phải. Vì vậy nếu bạn duy trì đi bộ mỗi ngày ở cường độ thấp thì điều này là hợp lý.

Đi bộ là hoạt động thể dục tốt cho sức khoẻ nhưng không nên quá lạm dụng.

Tuy nhiên, nếu như bạn chọn đi bộ là môn thể thao chính để tập luyện mỗi ngày với cường độ vừa phải thì cần lưu ý dành ra một ngày trong tuần để tập luyện một môn thể thao khác như: đạp xe, bơi lội, yoga hoặc để cơ thể nghỉ ngơi.

Đi bộ ngoài trời cùng với người thân, bạn bè được xem là cách để cải thiện sức khỏe tinh thần. Do vậy hãy cố gắng đi bộ ít nhất 3 buổi/tuần để đạt được hiệu quả.

Những người cần tránh đi bộ quá nhiều

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ) cho biết, hầu hết chúng ta đều sẽ đạt được nhiều lợi ích sức khỏe nếu đi bộ nhiều hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, một số người không nên đi bộ quá nhiều vì có thể gây hại, đặc biệt là những buổi đi bộ đường dài.

Đi bộ giúp cải thiện các vấn đề về tim mạch như huyết áp cao, bệnh tim. Tuy nhiên, người bệnh không nên đi bộ quá nhiều trong một lúc vì như vậy sẽ làm tăng nhịp tim. Nhịp tim tăng nhanh có thể gây nguy hiểm.

Những người có vấn đề về cơ và khớp ở chân cũng không nên đi bộ quá nhiều, đặc biệt là khi đi bộ đường dài với cự ly nhiều km. Những người có vấn đề về bàn chân hay viêm khớp gối cần tránh đi bộ quá nhiều trong một ngày. Đi với cường độ như vậy có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người bị viêm khớp có thể dùng những đôi giày đi bộ chất lượng cao để giảm áp lực lên các khớp. Nhờ đó, họ sẽ giảm được các cơn đau ở chân.

Ngoài ra, người mắc các vấn đề hô hấp như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay người lớn tuổi cũng cần tránh đi bộ quá nhiều. Đối với người lớn tuổi, té ngã là mối lo ngại lớn. Do đó, họ cần tránh hoạt động quá sức để ngăn ngừa tai nạn xảy ra.

Ở người khỏe mạnh, đi bộ sẽ giúp cơ thể cảm thấy tràn đầy sinh lực, ngay cả khi sau đó bị đau cơ. Tuy nhiên, đi bộ quá nhiều, đặc biệt là với người thường ngày ít vận động, sẽ dễ dẫn đến chấn thương do vận động quá mức. Đây là tình trạng mà dây chằng, gân và cơ bị tổn thương do thực hiện một động tác lặp đi lặp lại nhiều lần.

Dấu hiệu cảnh báo tình trạng này là nhức cơ, đau cứng ở khớp. Cách tốt là người mắc cần nghỉ ngơi vài ngày. Nếu các triệu chứng không thuyên giảm thì cần đến bác sĩ kiểm tra.

