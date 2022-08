Những lưu ý khi đi Tà Xùa săn mây cho gia đình có trẻ nhỏ

"Tà Xùa Săn Mây" là một trong những cụm từ "hot" nhất thời gian gần đây trong cộng đồng các tín đồ du lịch. Tà Xùa là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và là nơi tiếp giáp với tỉnh Yên Bái. Từ khi con đường nối 2 huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và Bắc Yên được khai thông, các cung phượt đi Tà Xùa săn mây ngày càng nhiều và nơi đây dần trở thành điểm đến yêu thích của các bạn mê dịch chuyển.

Đỉnh Tà Xùa ở độ cao 2875m, quanh năm được bao bọc trong những dải mây mù cuồn cuộn, bay tầng tầng lớp lớp tựa như sóng đại dương vỗ vào dãy núi bốn bề. Tuy nhiên, ai muốn có được một tấm ảnh mây dày "hoành tráng" nhất thì nên đi Tà Xùa vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 dương lịch hàng năm. Bởi thế, không phải ai tới đây đều săn mây thành công là vậy.

Nổi tiếng như thế nhưng liệu nơi đây có phù hợp với trẻ nhỏ. Mới đây, Mai Huyền (sinh năm 1992, sống tại Hà Nội) đã bật mí một số kinh nghiệm đi săn mây cùng với 2 bạn nhỏ sinh đôi.

Hai bạn nhỏ thích thú ở Tà Xùa.

3 mẹ con săn mây thành công.

"Nếu hỏi Tà Xùa săn mây có phù hợp cho trẻ con không? Thì câu trả lời là bạn nào hay rong ruổi từ nhỏ, chịu khó đi bộ, thích nghi tốt với các kiểu thời tiết thì đi thoải mái. Bạn nào nhỏ quá, hoặc lười đi bộ hay phải bế phải cõng thì nên cân nhắc, địa hình ở đây xe đẩy cũng không dùng được nên vừa mệt bé vừa mệt bố mẹ luôn.

2 bạn bé nhà mình được 3,5 tuổi thôi nhưng các con đi bộ rất giỏi. Các bạn trẻ hay đùa rằng lên Tà Xùa test nhân phẩm, nhân phẩm tốt thì săn được mây. Nói là săn thôi chứ nếu hôm nào có mây thì sáng mở mắt ra là thấy rồi, nó tự ập đến trước mặt chứ không cần phải săn, chiều mới tan cơ. Chia sẻ với các mẹ một số kinh nghiệm sau nhé", chị Huyền tâm sự.

Cô bé háo hức khi lần đầu được tới đây.

1. Dự báo thời tiết

Xem thời tiết trước chuyến đi, dự báo trời tạnh ráo, có nắng thì khả năng có mây là nhiều.

2. Di chuyển

Từ Hà Nội lên Tà Xùa khoảng 4-5 tiếng, nên đi buổi sáng, trưa đến nơi là vừa. Nếu không tự lái thì chọn xe 16 chỗ nhỏ gọn đi thẳng lên Tà Xùa luôn.

Khúc này mình không tìm hiểu kỹ cứ ngỡ xa xôi lắm, đặt xe khách đi từ đêm hôm trước mường tượng ra cảnh ngủ ngon trên xe sáng hôm sau đến nơi là đẹp. Nhưng trớ trêu thay 3h sáng mình lên đến thị trấn Bắc Yên rồi lại đợi tới 7h mới có xe nhỏ trung chuyển lên Tà Xùa. Mọi người nên rút kinh nghiệm nhé.

3. Ở đâu

Trên này nhiều homestay xinh xắn nằm gần nhau, thường hết phòng vào cuối tuần nên mọi người nhớ đặt sớm.

Quang cảnh rất bình yên và không khí dễ chịu.

4. Chơi gì

Lên đây ngoài mây ra thì cũng không có gì đặc sắc lắm, 2 quán cafe cảnh khá chill, ngồi uống cafe ngắm cảnh cũng được.

Mỏm cá heo vs cây cô đơn là 2 điểm check in gần nhau, cách trung tâm xã khoảng 15km. Đi hết cả hơi, đường núi ngoằn ngoèo 1 bên núi 1 bên vực nên hơi đáng sợ, so với công sức bỏ ra để đến được đây thì mình nghĩ là không đáng đi lắm.

Mỏm đá sống ảo cho bố mẹ.

Trên này đường đồi núi dốc khó đi mà các xe máy cho thuê lại dễ có vấn đề, mọi người nên chọn kĩ xe trước khi nhận nhé.

Khung cảnh thiên nhiên tại Tà Xùa.

5. Ăn uống

Đặt ăn tại homestay mình ở, homestay khác cũng được, hoặc 1 vài nhà hàng ở đây. Trung tâm xã Tà Xùa nhỏ lắm nên mọi người đến là sẽ thấy thôi.

Tổng kết: Chuyến đi đổi gió 2 ngày 1 đêm là vừa, chi phí khoảng hơn 1 triệu đồng/người cũng là sự lựa chọn khá vui.

Nơi đây thích hợp cho những bức ảnh "sống ảo"

Chia sẻ thêm về chuyến đi này cũng như kinh nghiệm đưa con đi chơi xa không quấy khóc, chị Huyền cho biết: "2 bé nhà mình đi chơi từ rất sớm, từ lúc mấy tháng tuổi là đã bắt đầu đi rồi. Lúc nhỏ đi gần, quanh Hà Nội thì mình hay lựa thời gian trên xe là khung giờ ngủ của các bạn, lên xe ngủ 1 giấc sẽ không quấy khóc, ngủ ngon rồi thì đi chơi thoải mái hơn. Nếu đi máy bay ưu tiên ti giả, đồ chơi yêu thích, đồ ăn nhẹ. Lớn hơn chút thì có mấy quyển sách là sẽ ngồi ngoan cả chuyến bay.

Nhà mình sinh đôi nên từ bé đến giờ các bạn rất ít được bế bồng, lúc nhỏ ngồi xe đẩy hoặc địu, biết đi thì đi bộ, dần dần tạo thói quen. Đồ đạc đi chơi thì tùy theo từng địa điểm để mang quần áo phù hợp. Còn mấy món như: băng gâu, thuốc xịt muỗi, nhiệt kế, thuốc hạ sốt… là luôn cầm theo. 2 bạn nhà mình có thói quen ôm chăn khi đi ngủ nữa nên luôn sẵn sàng 2 cái chăn mỏng nhẹ và gấp nhỏ được. Và nếu tập cho bé thói quen ăn uống đa dạng sẽ không bị phụ thuộc nhiều, đi đến đâu cũng có thể ăn cùng bố mẹ. Ngày bé mình hay dùng sữa công thức có loại pha sẵn mang đi sẽ không phải pha lách cách, từ 1 tuổi trở lên thì uống sữa tươi, đến đâu mua luôn ở đó sẽ tiện hơn".

Ảnh: NVCC