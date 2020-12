Những lời chúc Giáng sinh 2020 ấm áp và ý nghĩa nhất dành tặng bạn bè, người thân

Những lời chúc Giáng sinh ý nghĩa dành cho cha mẹ

1, Bất kể thời gian có trôi qua vội vàng ra sao, thế giới này có đổi thay thế nào thì tình yêu con dành cho cha mẹ cũng vĩnh viễn không thay đổi. Chúc cha mẹ có một lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mãi biết ơn cha mẹ vì tất cả.

2, Trải qua nhiều năm ngây thơ, nhiều lần dại khờ, con mới thực sự hiểu được một điều rằng: Trên thế gian này, người mà con yêu thương nhất chính là cha mẹ. Con mong rằng tất cả lòng biết ơn và tình cảm của con có thể trở thành những lời chúc phúc chân thành nhất, đem tới cho cha mẹ những điều tốt đẹp và may mắn nhất. Noel này, con nguyện chúc cho cha mẹ luôn mạnh khỏe, bình an! Yêu và nhớ cha mẹ rất nhiều!

3, Cảm ơn mẹ vì tất cả tình yêu, sự quan tâm và đùm bọc mẹ đã dành cho con trong suốt những năm tháng vất vả đã qua. Tình cảm và sự biết ơn của con dành cho mẹ, có lẽ khó từ ngữ nào có thể diễn tả. Nhưng thông qua tin nhắn này, con vẫn muốn gửi tới mẹ một câu chúc từ tận đáy lòng: Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc.

4, Trong suốt cuộc đời này, con đã luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành một người như bố. Con ngưỡng mộ sự tốt bụng, hào hiệp và chân thành của bố, cũng cảm ơn bố vì đã rèn luyện con trở thành một người không thẹn với lòng mình. Chúc bố Noel bình an! Cảm ơn bố vì đã luôn dành cho con những điều tuyệt vời nhất!

5, Con rất mong rằng trong đêm Giáng sinh này, lời chúc phúc của con dành cho bố mẹ sẽ là điều đầu tiên làm cho hai người cảm động. Cảm ơn bố mẹ vì tất cả sự hy sinh và lòng yêu thương mà hai người đã trao cho con vô điều kiện. Chúc bố mẹ Giáng sinh vui vẻ, năm mới bình an!

Những lời chúc Giáng sinh đong đầy tình cảm dành cho vợ chồng, người yêu

6, Đêm Giáng sinh đã tới, anh chỉ muốn dành cho người anh yêu nhất một lời chúc giản dị và chân thành: Chúc em luôn luôn bình an, hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên em trong suốt cuộc đời này.

7, Em thích anh, đó luôn là điều hiển nhiên và chân thật nhất. Em luôn nhớ Giáng sinh của những năm về trước, được cùng anh nhảy một điệu Valse nhẹ nhàng, cùng anh thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời trong không khí ấm áp. Noel năm nay không thể bên anh, nhưng em vẫn muốn nhắn tới anh một điều rằng: Chúc anh Giáng sinh an lành! Yêu anh!

8, Anh muốn đem hết thảy những vui mừng biến thành bơ, muốn làm cho tất cả những lời chúc phúc hóa thành chocolate, muốn dùng mọi niềm vui làm thành một chiếc bánh gato ngọt ngào để tặng em, sau đó nói với em một câu rằng: Chúc người anh yêu Giáng sinh vui vẻ…

9, Nguyện biến thành một bông tuyết trắng, bay tới bên cửa sổ nhà anh. Nguyện biến thành một tiếng chuông ngân, đem tới cho anh tiếng cười vui vẻ. Cũng hy vọng rằng năm nay ông già Noel vẫn sẽ cưỡi tuần lộc và gửi tới anh tấm lòng chân thành này của em cùng với lời chúc: Giáng sinh vui vẻ, chàng trai của em!

10, Màu trắng của tuyết tượng trưng cho sự nhớ nhung. Ánh đỏ của lửa tượng trưng cho sự nồng cháy. Và "Giáng sinh vui vẻ" chính là câu chúc tượng trưng cho tất cả tình yêu anh dành cho em.



Những lời chúc Giáng sinh cảm động dành cho thầy cô

11, Trên thế gian này, nghề giáo luôn là một trong số những nghề cao quý nhất. Nếu không có sự dạy bảo và dìu dắt của thầy cô, có lẽ chúng em đã không thể có ngày hôm nay. Lễ Giáng sinh này, chỉ muốn chân thành gửi tới thầy cô hai chữ "Cảm ơn" và lời chúc: Chúc cô thầy Noel vui vẻ, an lành.

12, Cảm ơn thầy cô trong những năm qua đã truyền dạy cho chúng em muôn vàn chân lý của cuộc sống. Cũng cảm ơn thầy cô trong những ngày tháng ấy đã vất vả dìu dắt chúng em nên người. Noel năm nay, em muốn gửi tới thầy cô lời chúc chân thành nhất: Chúc thầy cô một lễ Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc và bình an.

13, Nhà giáo là một nghề nghiệp tưởng như bình thường, nhưng lại là thứ nghề tỏa sáng nhất dưới ánh mặt trời. Công việc của thầy cô tưởng như rất đỗi giản dị, nhưng thực chất lại là những người thợ tạo nên linh hồn cho nhân loại. Thầy cô chính là những người mà con yêu quý nhất, kính trọng nhất trong cuộc đời này. Chúc cô thầy một Giáng sinh an lành và trọn vẹn bên những người yêu thương.

14, Hy vọng gió xuân ấm áp có thể xua tan đi mệt mỏi của thầy. Hy vọng cái nóng bức của mùa hè có thể thắp lên trong thầy muôn vàn nhiệt huyết. Hy vọng cái se lạnh của gió thu có thể xua tan đi hết những vất vả quanh thầy. Và hy vọng làn mưa tuyết trắng xóa có thể đem tới cho thầy sự bình thản, an nhiên giữa cuộc đời muôn vàn bề bộn. Chúc thầy một Noel bình an, ấm áp và hạnh phúc. Mong những điều may mắn nhất sẽ luôn đến với thầy.

15, Cô thân mến, cô chính là người đã cho em đôi cánh để có thể tự do bay lượn trên bầu trời tri thức. Cô cũng là người đã trao cho em một ngọn đèn để không bị lạc lối giữa dòng đời muôn trùng dâu bể. Cô còn là người đã giúp em tạo nên sắc màu rực rỡ cho bản thân để không bị mờ nhạt trên con đường bước tới thành công. Giáng sinh này, bằng tất cả sự chân thành và lòng biết ơn, em chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và an khang.



Những lời chúc Giáng sinh hài hước, độc đáo dành cho lãnh đạo, cấp trên

16, Sếp thân mến, em có một tin khẩn muốn nói cho sếp: Noel này, sếp phải đề cao cảnh giác, vì có 3 người đang dò la địa chỉ để tìm đến tận cửa nhà sếp. Em xin tiết lộ với sếp, tên của 3 người đó lần lượt là Hạnh phúc, Tiền tài và Vui vẻ. Chúc sếp Giáng sinh an lành!

17, Xin thông báo, đây là tin nhắn đáng yêu nhất mà sếp sẽ nhận được trong dịp Noel này. Người nhận được tin nhắn sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức, tiền đầy túi, tình đầy tim, xăng đầy bình, lương đầy tài khoản. Chúc sếp Noel vui vẻ, vạn sự viên mãn.

18, Được làm việc với nhau là nhờ cái duyên, được phấn đấu cùng nhau lại là nhờ tình nghĩa. Cảm ơn sếp đã luôn giúp đỡ, chỉ bảo cho em trong mọi điều. Nhân dịp Noel, chúc sếp có một Giáng sinh ý nghĩa và đầm ấm bên những người yêu thương.

19, Lễ Giáng sinh sắp tới, em nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra quà gì để biếu sếp, chỉ có thể tặng sếp "sương sương" 50 triệu, bao gồm: 10 triệu vui vẻ! 10 triệu sức khỏe! 10 triệu bình an! 10 triệu như ý! 10 triệu may mắn!Hy vọng sếp đừng chê quà mọn của em nhé! ^^

20, Sếp ơi, gần đây em nghe được một tin giật gân: Ông già Noel năm nay muốn bắt cóc một người, sau đó biến người đó thành người hạnh phúc nhất trong số những người hạnh phúc. Sếp có biết đó là ai không? Chính là người đang đọc tin nhắn này chứ ai. Chúc sếp trải qua một Noel hạnh phúc và bình an nhé!



Những lời chúc Giáng sinh chân thành dành cho bạn bè, đồng nghiệp

21, Quen biết với nhau nhờ cái duyên, thế nhưng để có thể trở thành bạn bè với nhau lại nhờ sự chân thành. Một người bằng hữu thực sự là người mà bất kể ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào cũng sẽ sẵn sàng cho ta sự quan tâm cùng lòng yêu mến. Và cũng xin gửi tới người bạn chân thành của tôi một lời chúc phúc từ trái tim: Chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ, an lành.

22, Mong rằng mọi lời chúc của mình sẽ luôn ở bên bạn, đem tới cho bạn thật nhiều may mắn và bình an. HAPPY CHRISTMAS! Giáng sinh an lành!

23, *^_^* Xin hãy nhớ rằng, nụ cười này chính là lời nguyện ước chân thành của mình dành cho bạn. Hy vọng bạn có một lễ Noel ấm áp và đong đầy niềm vui.

24, Bạn của tôi à, chúc bạn một lễ Giáng sinh an lành. Mình cũng hy vọng rằng 365 ngày còn lại trong năm đều sẽ là ngày mà bạn luôn vui vẻ. Noel ấm áp nhé bạn mình!

25, Merry Christmas! Hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ đến với bạn. Cũng mong rằng sự vui vẻ và ấm áp của đêm Giáng sinh sẽ luôn bên bạn mỗi ngày. Chúc bạn một Noel an lành, hạnh phúc.



