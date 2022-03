Những ‘kỹ năng vàng’ cho người đi máy bay: Cộng 3 - Trừ 8

Không có cách tuyệt đối nào có thể phòng tránh tai nạn máy bay và cũng không có biện pháp nào đảm bảo 100% hành khách có thể thoát nạn. Trong trường hợp máy bay gặp tai nạn và rơi xuống đất bốc cháy thì cơ hội sống sót rất ít, thế nhưng, không phải vụ tai nạn hàng không nào cũng đưa đến kết quả thảm khốc đến thế.

Bằng việc nắm vững những kỹ năng sinh tồn khi máy bay gặp sự cố, bản thân chúng ta cũng sẽ tăng thêm cơ hội sống sót và giảm thiệt hại tốt nhất trong trường hợp có thể.

Dưới đây là những kỹ năng bạn cần trang bị cho mình mà Business Insider và Artofmanliness đưa ra:

1. Không mặc trang phục rộng rãi, vướng víu

Điều này bạn có thể thực hiện khi đến sân bay. Các chuyên gia hàng không đưa ra lời khuyên nên mặc áo bó sát khi đi máy bay. Nếu gặp tai nạn, những thứ đồ rộng thùng thình hay nhiều tua sẽ dễ gây vướng víu, khiến việc di chuyển của bạn bị chậm lại. Trong khi đó, quần jean dài và bó sát cùng áo thun đơn giản có thể bảo vệ tay chân bạn khỏi các vật sắc nhọn.

An toàn cháy nổ sẽ được tăng gấp đôi nếu hành khách lựa chọn mặc quần áo làm từ cotton hoặc từ các vật liệu tự nhiên khác. Những vật liệu này không dễ cháy như những vật liệu của tổng hợp. Ngay cả khi lựa chọn giày thì giày cao cổ, giày thể thao hay những đôi giày ôm chân luôn là lựa chọn thông minh khi bạn chạy đến các cánh cửa thoát hiểm.

2. Nên chọn vị trí ngồi ở hàng ghế giữa phía sau đuôi máy bay

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho rằng không có khác biệt về độ an toàn của các chỗ ngồi trên máy bay, thế nhưng trên thực tế số liệu thống kê lại cho thấy không hẳn như vậy.

Qua nghiên cứu các vụ tai nạn máy bay từ 35 năm trước, vào năm 2015 thì tờ báo Times phát hiện ra các ghế ở phần đuôi máy bay có tỷ lệ tử vong 32%, thấp hơn so với tỷ lệ 39% ở giữa và 38% ở phía đầu của máy bay. Thu hẹp phạm vi thì hàng giữa ở phía đuôi máy bay có tỷ lệ sống sót cao nhất trong khi hàng ghế ở lối đi phần giữa máy bay lại là nơi có tỷ lệ sống sốt thấp nhất.



3. Thực hiện quy tắc 5 hàng ghế

Giáo sư Ed Galea đến từ Đại học Greenwich (London, Vương quốc Anh) trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra việc ngồi ở một trong 5 hàng ghế cạnh lối thoát hiểm sẽ cải thiện đáng kể cơ hội sống sót của bạn khi máy bay gặp sự cố. Ông Galea đã phân tích các biểu đồ và thống kê chỗ ngồi từ hơn 100 vụ tai nạn máy bay, phỏng vấn 1.900 hành khách và 155 thành viên phi hành đoàn khác nhau.

Ông nhận thấy hầu hết những người sống sót chỉ phải di chuyển 5 hàng ghế hoặc ít hơn trước khi thoát khỏi máy bay. Bất kỳ chỗ ngồi nào phải di chuyển nhiều hơn thế, tỷ lệ sống sót của bạn sẽ càng giảm.

4. Đặt túi hành lý nhỏ ở phía dưới ghế

Gặp nhiều chấn thương ở chân là điều rất phổ biến trong tai nạn máy bay và việc bảo vệ cho đôi chân của bạn khỏi bị thương tổn là cách tốt nhất để có thể nhanh chóng giúp bạn sơ tán khỏi máy bay đang gặp nạn.

Việc đặt hành lý xách tay ở dưới ghế ngồi, phía trước mặt sẽ thu hẹp khoảng cách đó. Vì vậy mà chân bạn không thể trượt xuống dưới và va đập gây nhiều tổn thương không đáng có. Ngoài ra, nó cũng có thể trở thành một tấm đệm cho cẳng chân của bạn khi bị trượt về phía trước của đầu máy bay.

5. Đọc các quy định an toàn của máy bay và chú ý nghe chỉ dẫn an toàn của đội ngũ tiếp viên

Nếu bạn thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay, có thể không phải lúc nào bạn cũng cần phải chú ý đến những chỉ dẫn an toàn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với gần 500 hành khách có liên quan đến các cuộc sơ tán khỏi máy bay từ năm 1997 đến 1999. Kết quả nhận được cho thấy, có đến hơn một nửa trong số họ cho biết chỉ chú ý nhiều nhất đến 50% bài chỉ dẫn an toàn. Và có tới 13% trong số đó cho biết họ đã không để ý đến những nguyên tắc an toàn bay.

Trong số những hành khách trên chuyến bay kinh hoàng xảy ra vào năm 2009 của hãng hàng không US Airways phải hạ cánh khẩn cấp ở Hudson, chỉ có khoảng 30% trong số họ đã theo dõi bài chỉ dẫn bay an toàn. Sau khi vụ va chạm xảy ra, chỉ có 10 trên tổng số 150 người trên máy bay đã lấy áo phao, mặc vào và đi sơ tán lập tức.

Và lý do được đưa ra nhiều nhất cho việc bỏ qua các chỉ dẫn an toàn của những hành khách thường xuyên là do họ nghĩ bản thân đã quá quen thuộc với các thiết bị trên máy bay cũng như thời gian thực hiện chuyến bay ngắn.

6. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cú va chạm có thể xảy ra

FAA đã nghiên cứu và thử nghiệm dùng tư thế bào thai trên các hình nộm để chống va chạm từ năm 1967. Các tư thế đã thay đổi và được cập nhật trong suốt những năm qua, nhưng ý tưởng chung về tư thế bào thai vẫn được giữ nguyên.

Tư thế bào thai giúp giảm chấn thương đối với hành khách khi máy bay gặp nạn.

Bạn cần chuẩn bị tư thế sẵn sàng khi máy bay gặp sự cố, tư thế bào thai là một trong những kỹ năng mà nhiều chuyên gia sinh tồn luôn nhắc đến trong các trường hợp khẩn cấp. Hãy nghiêng người về phía trước, cong lưng, cúi đầu, áp ngực vào đùi, tay đưa lên đầu cọ sát vào cơ thể giống như hình dáng của thai nhi bên trong bụng mẹ.



7. Bám chặt vào đồ vật chắc chắn

Trong trường hợp hiếm hoi nếu xảy ra tai nạn khi đang bay, bạn có thể phải đối mặt với việc rơi tự do. Sống sót sau khi rơi tự do từ độ cao lên tới 10.000 m là rất khó xảy ra, nhưng không phải là không thể. Và nếu người bạn nắm chặt vào thứ gì đó chắc chắn thì càng làm tăng thêm khả năng sống sót.

Mọi người thường có suy nghĩ sẽ chết khi gặp máy bay gặp tai nạn, điều này có thể dẫn đến sự thờ ơ của hành khách khi nghe các chỉ dẫn an toàn đến từ đội ngũ tiếp viên hàng không.

8. Hãy nhớ quy tắc Cộng 3 - trừ 8

Trong quy tắc của giao thông hàng không, Cộng 3 - trừ 8 đề cập đến ba phút đầu tiên sau khi cất cánh và tám phút cuối cùng trước khi hạ cánh. Theo các nhà điều tra tai nạn hàng không, gần 80% các vụ rơi máy bay xảy ra trong khoảng thời gian này.

Nắm giữ quy tắc này, khả năng xảy ra tai nạn máy bay giảm đáng kể. Vì vậy, nếu bạn muốn tăng cơ hội sống sót, bạn cần phải hết sức cảnh giác và sẵn sàng hành động trong 3 phút đầu tiên sau khi cất cánh và 8 phút cuối cùng trước khi hạ cánh. Dưới đây là một số gợi ý từ The Survivor's Club về những việc nên làm và không nên làm trong 3 phút đầu và 8 phút cuối trong suốt hành trình bay:

- Đừng ngủ.

- Hãy chắc chắn rằng đôi giày của bạn đang đi thoải mái, được thắt nút kỹ và không đi giày cao gót hay giày bệt mà nên đi giày thể thao. Thật khó khăn để chạy nhanh ra cửa thoát hiểm bằng giày cao gót.

- Không được uống rượu trước khi lên máy bay. Bạn cần phải tỉnh táo trong mọi trường hợp đặc biệt là khi máy bay xảy ra sự cố.

- Đảm bảo rằng dây an toàn của bạn đã được thắt đúng quy định.

- Giữ bản thân bình tĩnh trong mọi trường hợp, cố gắng không hoảng loạn.

- Xem lại kế hoạch hành động của bản thân bạn

9. Sử dụng mặt nạ oxy của bạn ngay khi máy bay gặp cố

Các cabin máy bay được điều áp để bạn có thể thở bình thường ở độ cao hơn 9000m so với mực nước biển. Khi cabin bị mất áp suất, có rất ít không khí ở trên cao nên việc cung cấp oxy cho máu của bạn là điều gần như không thể. Mặt nạ oxy là nơi cung cấp dưỡng khí đáng tin cậy khi sự cố xảy ra.

Trong trường hợp mặt nạ rơi từ trên cao xuống, hãy đeo nó lên ngay khi nó rơi xuống. Theo các nghiên cứu về an toàn hàng không, hầu hết mọi người nghĩ rằng họ có thể sống sót một giờ mà không cần mặt nạ sau khi máy bay giảm áp suất. Tuy nhiên trên thực tế, bạn thực sự chỉ có một vài giây để năm lấy cơ hội sinh tồn. Chỉ cần thiếu oxy một vài giây là bạn có thể bị suy giảm tinh thần.

Nếu bạn muốn thoát ra khỏi một chiếc máy bay đang gặp sự cố an toàn thì phải cần tỉnh táo khi máy bay hạ cánh. Ngoài ra, hãy tuân thủ các nguyên tắc an toàn về việc thắt chặt mặt nạ dưỡng khí của bạn trước khi giúp người khác. Bạn sẽ không giúp được ai nếu bạn không nhận được oxy lên não.

Đây là những kỹ năng chính trang bị cho bạn khi di chuyển bằng máy bay. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích trong giao thông hàng không.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết, theo nhiều thống kê thì khi xảy ra tai nạn máy bay vẫn có tỷ lệ sống sót lên đến 85% nếu bạn thực hiện được đúng theo nguyên tắc an toàn bay.

https://soha.vn/nhung-ky-nang-vang-cho-nguoi-di-may-bay-cong-3-tru-8-20220321210104996.htm