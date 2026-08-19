Những hình ảnh không được lên sóng của Phạm Băng Băng

Khán giả không thấy được những hình ảnh này của Phạm Băng Băng.

Từng được kỳ vọng trở thành bom tấn cổ trang tiếp theo của màn ảnh Hoa ngữ, Ba Thanh Truyện sở hữu mức đầu tư lên tới 500 triệu NDT (khoảng 1.950 tỷ đồng), quy tụ hai cái tên đình đám Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường. Thế nhưng, bộ phim càng được kỳ vọng bao nhiêu thì số phận lại trắc trở bấy nhiêu. Đáng nói, sau hàng loạt biến cố của dàn diễn viên chính, dự án này cuối cùng rơi vào cảnh "nằm kho" dù từng được xem là một trong những tác phẩm truyền hình đáng mong chờ nhất.

Ảnh: Sina

Ba Thanh Truyện được Đường Đức Ảnh thị đầu tư với kinh phí thuộc hàng "khủng" của truyền hình Trung Quốc. Phạm Băng Băng không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn tham gia vào quá trình sản xuất. Với danh tiếng của nữ diễn viên sau thành công của Võ Mị Nương Truyền Kỳ, bộ phim từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một cơn sốt lớn trên màn ảnh.

Tuy nhiên, khi ngày lên sóng đang đến gần, tác phẩm đã vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến những yếu tố bị cho là thiếu chính xác về lịch sử. Nhưng đó mới chỉ là màn mở đầu cho chuỗi biến cố kéo dài nhiều năm.

Ảnh: Sina

Năm 2018, nam chính Cao Vân Tường vướng vào một vụ án tại Australia. Sự việc khiến kế hoạch phát sóng Ba Thanh Truyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời đặt ê-kíp vào tình thế phải tìm phương án xử lý vai diễn của nam chính.

Khi ấy, Lý Thần - bạn trai của Phạm Băng Băng - được mời quay bổ sung một số phân cảnh để thay thế phần diễn của Cao Vân Tường. Theo những thông tin được công bố vào thời điểm đó, việc quay lại được cho là tiêu tốn thêm khoảng 60 triệu NDT (hơn 230 tỷ đồng). Tưởng rằng chỉ cần thay nam chính là có thể "cứu" được bộ phim, nhưng mọi chuyện lại tiếp tục đi theo hướng không ai mong muốn.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

Không lâu sau, chính Phạm Băng Băng cũng vướng vào bê bối liên quan đến vấn đề thuế và bị cấm hoạt động trong một thời gian. Nữ chính gặp biến cố đồng nghĩa với việc kế hoạch cứu vãn Ba Thanh Truyện tiếp tục rơi vào bế tắc.

Từ một dự án có tổng mức đầu tư khoảng 560 triệu NDT (hơn 2.180 tỷ đồng), bộ phim cuối cùng lại trở thành một trong những "bom tấn nằm kho" đáng tiếc nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

Số phận của Ba Thanh Truyện không chỉ gây tiếc nuối với khán giả mà còn tạo ra khoản tổn thất lớn cho phía nhà đầu tư. Do bộ phim không thể phát sóng, Đường Đức Ảnh thị phải đối mặt với khoản dự phòng tổn thất đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính của doanh nghiệp và giá trị dự án. Trước đó, quyền phát sóng của bộ phim từng được ký kết với một số đài truyền hình và nền tảng lớn như Giang Tô Vệ thị, Đông Phương Vệ thị, Youku... Tuy nhiên, khi dự án đình trệ, những thỏa thuận này cũng không thể tiếp tục như kế hoạch ban đầu.

Câu chuyện của Ba Thanh Truyện sau đó trở thành ví dụ điển hình cho những rủi ro khi một dự án quá phụ thuộc vào sức hút của các ngôi sao. Một bộ phim có kinh phí hàng trăm triệu NDT, quy tụ dàn diễn viên đình đám, từng được kỳ vọng tạo nên thành tích lớn nhưng cuối cùng lại không thể xuất hiện trước khán giả. Những hình ảnh hậu trường của Phạm Băng Băng trong tác phẩm vì thế cũng trở thành những hình ảnh mà khán giả có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên màn ảnh. Với Ba Thanh Truyện, điều đáng tiếc nhất có lẽ không nằm ở việc bộ phim từng gặp khó khăn, mà là việc sau rất nhiều nỗ lực cứu vãn, từ thay diễn viên cho tới thử nghiệm công nghệ, tất cả vẫn không đủ để đưa một dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng trở lại đường đua.

Ảnh: Sina

Ảnh: Sina

Nguồn: Sina

Ngọc Hà