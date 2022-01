Những giây phút nghẹt thở của tài xế taxi bị thanh niên kề dao vào cổ cướp tài sản

Theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, 3h ngày 15/1, đơn vị nhận được tin báo của Công an phường Trung Văn về việc khoảng 23h ngày 14/1, anh Nguyễn Khắc Hoàng (45 tuổi, quê Thái Bình) là lái xe taxi hãng G7 điều khiển ô tô BKS: 30A- 295.35 bị một nam giới dùng dao khống chế, cướp tài sản tại khu vực đường Đại Linh.

Anh Hoàng bị đối tượng dùng dao gây thương tích vùng mặt, cổ chảy nhiều máu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra truy xét.

Trường thời điểm bị bắt.

Đến khoảng 20h ngày 15/1, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội làm rõ, bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Trường (31 tuổi, quê Thanh Hoá) là lao động tự do, từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của đối tượng xác định Lê Văn Trường là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định.

Tối 14/1, Trường chuẩn bị 01 con dao (dạng dao phóng lợn dài khoảng 30cm) giấu trong người đi lang thang ra khu vực đường Đại Mỗ tìm người để cướp tài sản lấy tiền mua ma túy.

Sau đó, y gặp, vẫy xe taxi của anh Nguyễn Khắc Hoàng rồi lên ngồi ghế sau xe và bảo anh Hoàng lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường.

Khi đến trước cửa số nhà 133 Nguyễn Tuân, Trường xuống xe giả vờ gọi điện nói chuyện tiền nong (để anh Hoàng tin tưởng là Trường có người nợ tiền) rồi hỏi vay anh Hoàng số tiền 200.000đ nhưng anh Hoàng không cho vay.

Lúc này, Trường yêu cầu anh Hoàng đi về khu vực ban đầu để trả tiền taxi. Khi đi vào đoạn vắng người ở đường Đại Linh, Trường từ ghế sau rút dao kề cổ, khống chế anh Hoàng yêu cầu tài xế phải đưa tiền rồi cướp của nạn nhân 500.000đ.

Trường tiếp tục lục soát ví tiền của anh Hoàng nhưng không còn tiền nên vứt lại ví trên xe.

Sau đó, hắn vẫn tiếp tục kề dao vào cổ khống chế yêu cầu tài xế lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường để tìm chỗ vắng người xuống xe chạy thoát.

Khi anh Hoàng lái xe về đến phố Hoàng Đạo Thúy thì Trường yêu cầu dừng xe rồi xuống xe tẩu thoát.

Quá trình khống chế, giằng co Trường đã dùng dao gây thương tích vùng mặt và cổ anh Hoàng.

Sau khi cướp được tiền của tài xế taxi, Trường vứt con dao gây án ở cống nước đối diện cổng chợ Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội rồi đi mua ma túy (heroin) của một đối tượng tên Hồng (chưa xác định nhân thân) tại phố Hoàng Văn Thái về sử dụng.

Khi bắt giữ Trường, cảnh sát đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng nghi chất ma túy heroin trong túi quần của y. Qua giám định sơ bộ, chất bột màu trắng trên là ma túy heroin, khối lượng 0,026 gam.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

https://soha.vn/nhung-giay-phut-nghet-tho-cua-tai-xe-taxi-bi-thanh-nien-ke-dao-vao-co-cuop-tai-san-20220116140133323.htm