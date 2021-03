Những điều không nên làm sau khi quan hệ tình dục: Đọc ngay còn tránh

Trong những giây phút đầu tiên ngay sau khi quan hệ tình dục, rất có thể bạn đang ‘say sưa’ với lượng hormone được tiết ra trong quá trình quan hệ khiến bạn cảm thấy buồn ngủ và thư giãn.

Nhưng ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi, có một số điều bạn nên làm và không nên làm sau khi quan hệ tình dục.

Tờ Insider đã phỏng vấn 3 bác sĩ sản phụ khoa về những điều bạn nên tránh làm ngay sau khi quan hệ tình dục.

Dùng sản phẩm có mùi hương nhân tạo cho bộ phận sinh dục

Xà phòng hoặc sản phẩm được bổ sung thêm hương liệu/hóa chất có thể làm thay đổi các vi khuẩn tốt thông thường.

Có rất nhiều xà phòng, gel, nước rửa, kem dưỡng da và các sản phẩm khác có mùi hương trên thị trường được quảng cáo là dành cho bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, những sản phẩm này có thể gây kích ứng da bên trong và bên ngoài và cần tránh sử dụng sau khi quan hệ tình dục, đặc biệt là đối với phụ nữ.

[Đọc thêm: 'Tự sướng' hằng ngày có hại không? Nhà tình dục học trả lời chi tiết thắc mắc của nhiều nam giới]

Tiến sĩ Allison Hill và Tiến sĩ Yvonne Bohn, hai bác sĩ sản phụ khoa tại Los Angeles (Mỹ), nói với Insider: "Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng xà phòng hoặc sản phẩm được bổ sung thêm hương liệu/hóa chất vì chúng có thể làm thay đổi các vi khuẩn tốt thông thường của bạn; tốt nhất là bạn chỉ nên rửa bằng nước ấm. Sử dụng bất kỳ thứ gì, chẳng hạn như đồ chơi tình dục, gel, kem và chất bôi trơn có thể phá vỡ hệ thống vi khuẩn mỏng manh của bạn, khiến vi khuẩn hoặc nấm men xấu phát triển quá mức".

Sau khi quan hệ tình dục, vệ sinh đơn giản và nhẹ nhàng là cách tốt nhất để đảm bảo bạn không gây kích ứng vùng kín bằng các mùi hương hoặc hóa chất quá mạnh.

Thụt rửa

Thụt rửa "làm thay đổi hệ vi khuẩn bình thường của âm đạo và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng nấm và viêm âm đạo do vi khuẩn".

Nhiều người tin rằng thụt rửa sau khi quan hệ tình dục là một cách an toàn và lành mạnh để tránh thai hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng cả ba chuyên gia sản phụ khoa đều nói với Insider rằng bạn không nên thụt rửa. Lý do là thụt rửa "làm thay đổi hệ vi khuẩn bình thường của âm đạo và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng nấm và viêm âm đạo do vi khuẩn".

Tiến sĩ, bác sĩ sản phụ khoa Carolyn DeLucia nói rằng thụt rửa "quét sạch" hệ vi khuẩn tự nhiên, khiến khu vực này "nhạy cảm với vi khuẩn hoặc nấm" hoặc "bất kỳ thứ gì" có thể vô tình xâm nhập vào.

Mặc quần áo bó sát

Mặc quần áo bó sát ngay sau khi quan hệ tình dục không phải là ý kiến hay.

Theo DeLucia, mặc quần áo bó sát ngay sau khi quan hệ tình dục không phải là ý kiến hay.

Cô nói với Insider: "Sau khi quan hệ, cơ thể thường tiết ra nhiều dịch và mồ hôi, và ma sát làm lây lan vi khuẩn xung quanh, vì thế, tốt hơn hết là bạn nên mặc đồ thoáng khí".

DeLucia gợi ý bạn có thể không mặc gì hoặc mặc quần áo rộng rãi sau khi quan hệ tình dục để cơ thể có thể tự làm sạch một cách tự nhiên.

Lập tức xem TV hoặc điện thoại

Những khoảnh khắc sau khi quan hệ tình dục có thể là thời điểm tuyệt vời để gắn kết với bạn đời.

Bạn không nên lập tức xem điện thoại hoặc TV sau khi quan hệ tình dục. Vì những khoảnh khắc sau khi quan hệ tình dục có thể là thời điểm tuyệt vời để gắn kết với bạn đời.

DeLucia cho biết: "Tập trung vào đối tác làm tăng sự kết nối thân mật của hai bạn. Một trong những hormone mà chúng ta tiết ra sau khi quan hệ tình dục, được gọi là oxytocin, là hormone liên kết".

Larry Young, giáo sư tâm thần học tại Đại học Emory ở Atlanta (Mỹ), nói với WebMD: "Khi hai bạn gần gũi, hai bạn giải phóng rất nhiều dopamine và oxytocin. Điều đó tạo ra mối liên kết giữa các hệ thống thần kinh đang xử lý các tín hiệu trên khuôn mặt, giọng nói và hệ thống khen thưởng".

Lướt mạng xã hội hoặc xem TV sẽ hạn chế cơ hội tận hưởng những cảm giác hạnh phúc sau khi quan hệ tình dục, vì vậy tốt nhất là hạn chế làm 2 điều này.

(Nguồn: Insider)