Những dấu hỏi với HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng chưa đã mắt với Nepal

Đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm nhưng chiến thắng trước Nepal chưa mượt mà

Nếu chỉ nhìn tỷ số trận đấu, thầy trò ông Kim Sang-sik đã có kết quả tốt trước khi bước vào trận lượt về ngày 14/10 tới trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, đi sâu vào chi tiết, có khá nhiều vấn đề bộc lộ trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Đầu tiên chính là hàng phòng ngự, vốn là điểm tựa của đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua trước các đối thủ lớn trong khu vực và châu lục. Việc HLV Kim Sang-sik phải gọi lại Đặng Văn Lâm phần nào thể hiện điều đó khi Nguyễn Filip hay Đình Triệu đều không có phong độ ổn định.

Ở trên, các trung vệ lại chơi thiếu chắc chắn, dẫn đến hàng thủ thường bộc lộ sơ hở. Tình huống Nepal gỡ hoà 1-1, hàng thủ Việt Nam đã không theo kèm được đối thủ, để Sanish thoải mái bật cao đánh đầu. Điều này không có gì bất ngờ khi các trung vệ kỳ cựu như Duy Mạnh , Thành Chung, Bùi Tiến Dũng đều không còn ở thời đỉnh cao phong độ. Việt Nam dường như chưa tìm được những tên tuổi xứng tầm để chuẩn bị cho giai đoạn sau.

Nepal đã khiến đội tuyển Việt Nam có lúc giật mình trước khi bị chơi trong thế thiếu người

Một vấn đề khác khiến hàng thủ chịu sức ép lớn hơn là ở trung tuyến, đội tuyển Việt Nam thiếu một tiền vệ đánh chặn giàu sức mạnh và đa năng như Đỗ Hùng Dũng trước đây. Khả năng hỗ trợ từ xa cho tuyến sau vì vậy ít nhiều giảm sút. Nguyễn Hoàng Đức vẫn khéo, nhưng anh lại thiên về tấn công. Tuyến giữa thiếu sức mạnh cũng là lý do khi gặp đối thủ cứng như Malaysia, hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam bị vỡ.

Tròn vai nhưng khó vươn tầm?

Ba bàn thắng trước Nepal được chia đều cho 3 cái tên Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ. Nó cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn biết ghi bàn từ nhiều mũi khác nhau. Tuy nhiên, cần thừa nhận thực tế Nepal ở “cửa dưới”, và khi bước vào hiệp 2 đội bạn chơi thiếu người do chiếc thẻ đỏ của Laken vào cuối hiệp 1. Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam mới thoải mái chơi bóng hơn.

Thiếu các miếng đánh đa dạng và giàu đột biến, khả năng tổ chức tấn công không sắc vẫn là điểm cố hữu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. BLV Quang Tùng có nhận xét khá xác đáng, đó là tuyển Việt Nam luôn gặp vấn đề với cách thể hiện lối chơi, nhưng giành được kết quả hợp lý.

Hoàng Đức cần một đối tác tốt để quán xuyến khu vực trung tuyến tốt hơn

Vấn đề này có dấu hiệu trầm trọng hơn khi tuyển Việt Nam thiếu những tiền vệ tấn công có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Quang Hải. Bên cạnh đó, hành lang cánh cũng không còn những cầu thủ giàu năng lượng như Nguyễn Trọng Hoàng hay Đoàn Văn Hậu trước đây.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể “tròn vai” với các mục tiêu ở khu vực nhưng lại đặt ra dấu hỏi về cơ hội vươn tầm.