Những con số gây sốc về Pitbull ở Mỹ: Cắn chết chủ nhân lẫn người lạ, thậm chí còn... ăn thịt nạn nhân

Chó Pitbull chỉ chiếm chưa tới 6% trong số chó trên toàn nước Mỹ. Từ tháng 2/2013 đến nay, các cơ quan kiểm soát động vật và sở y tế ở 19 bang của Mỹ báo cáo rằng Pitbull đang dẫn đầu tất cả các giống chó trong số các vụ tấn công người. Trong 10 năm từ năm 2009 đến năm 2018, Pitbull đã giết hoặc làm bị thương 3.569 người ở Mỹ và Canada.

Những vết cắn của Pitbull gây chết người nhiều hơn so với những vết cắn của các giống chó khác. Từ năm 2011 đến năm 2019, 14 nghiên cứu y tế đã được đánh giá ngang hàng từ các trung tâm ở mọi vùng của Mỹ đều có kết luận rằng chó Pitbull đang gây ra tỷ lệ thương tích cao hơn tất cả các giống chó khác. Phần lớn các nghiên cứu này (12 trên14 nghiên cứu) cũng báo cáo rằng Pitbull gây ra những chấn thương nặng nề nhất, đòi hỏi số lượng can thiệp phẫu thuật cao hơn - cao gấp 5 lần - so với các giống chó khác.

Các nghiên cứu từ các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thấy rằng các cuộc tấn công của Pitbull có mức độ thương tật trung bình cao hơn, số người nhập viện cao hơn, viện phí cao hơn và nguy cơ tử vong cao hơn.

Tương tự, một nghiên cứu bổ sung cho thấy Pitbull gây ra "những vết thương phức tạp hơn và thường tấn công vô cớ". Trong nhiều trường hợp, khi một con Pitbull giết chết một người thì chủ sở hữu Pitbull không có bảo hiểm và do đó gia đình nạn nhân không nhận được tiền bồi thường.

Theo số liệu tổng hợp, khi Pitbull tấn công, chúng sẽ giết hoặc làm bị thương chủ và các thành viên trong gia đình của chủ hoặc cả trẻ nhỏ tới chơi nhà.

Trong những năm từ 2016 đến 2019, Pitbull đã giết chết 110 người Mỹ và 57 trong số 110 nạn nhân đó là chủ sở hữu của Pitbull hoặc một thành viên trong gia đình của chủ sở hữu.

Năm 2016, trong số 31 người Mỹ bị chó giết, 23 người bị giết bởi Pitbull hoặc giống chó lai Pitbull, và 12 trong số 23 nạn nhân đó là chủ sở hữu của Pitbull hoặc thành viên trong gia đình của chủ sở hữu.

Năm 2017, trong số 39 người Mỹ bị chó giết, 29 người bị giết bởi Pitbull và hoặc giống chó lai Pitbull. 18 trong số 29 nạn nhân là chủ sở hữu của Pitbull hoặc thành viên trong gia đình của chủ sở hữu (bao gồm cả họ hàng).



Năm 2018, trong số 34 người Mỹ bị chó giết, 25 người bị giết bởi Pitbull và hoặc giống chó lai Pitbull. 14 trong số 25 nạn nhân là chủ sở hữu của Pitbull, thành viên trong gia đình của chủ sở hữu, một em bé đến nhà chơi.



Pitbull cũng từng dính tới một vụ án ăn thịt chủ nhân của chúng.

Vào năm 2019, khi cảnh sát truy tìm Freddie Mack (57 tuổi, bang Texas), họ không thể tìm thấy người này mãi cho tới khi tìm thấy những mảnh xương và quần áo của ông lẫn trong phân của 15 con Pitbull. Vào năm 2017, cảnh sát trong lúc tìm kiếm Bethany Stephens (22 tuổi, bang Virginia) đã phát hiện thấy hai con Pitbull đang ăn xương sườn của cô.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, có nên cấm chó PITBULL ở Việt Nam hay không? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Cần cấm triệt để Không cấm, nhưng phải kiểm soát gắt gao Không cấm, hạn chế vừa phải Không cấm, không cần quản lí chặt

Mặc dù chỉ chiếm 6% số chó ở Mỹ, nhưng Pitbull chiếm tới hơn một nửa số vụ tấn công nguy hiểm gây thiệt mạng nhằm vào phụ nữ, nữ thiếu niên và trẻ em ở Mỹ.

Vào năm 2017, Pitbull đã giết chết 13.000 con chó, 5.000 con mèo, 20.000 con ngựa và các động vật nông trại khác. Pitbull chịu trách nhiệm cho hơn 90% số động vật khác bị chó giết.

Một nghiên cứu ở Orange County, Florida, cho thấy 7% trường hợp chó Pitbull cắn người khi hai con chó gây gổ với nhau.