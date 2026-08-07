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Những "con số biết nói" về nỗ lực giảm nhựa của Tập đoàn TH

Ánh Dương
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Sau 15 năm kiên định phát triển bền vững, Tập đoàn TH ghi dấu ấn với loạt sáng kiến giảm nhựa, thu gom bao bì, mở ra "vòng đời tái sinh" cho vỏ hộp giấy.

Theo đại diện Tập đoàn TH, với tôn chỉ "Trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy", TH luôn gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh doanh với phát triển bền vững. Một trong những minh chứng tiêu biểu cho cam kết này là chuỗi sáng kiến giảm nhựa được áp dụng đồng bộ: từ tối ưu thiết kế bao bì để giảm lượng vật liệu nhựa sử dụng, thay thế nhựa dùng một lần bằng vật liệu sinh học thân thiện hơn với môi trường, đến thu gom và thúc đẩy tái chế bao bì. Những nỗ lực ấy giúp giảm thiểu rác thải nhựa, đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn đồng thời góp phần khẳng định vị thế tiên phong của TH trong hành trình tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Những con số biết nói về nỗ lực giảm nhựa của Tập đoàn TH - Ảnh 1.
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