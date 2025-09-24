Những cái tôi cá nhân đang khiến Liverpool tự làm khó mình

Ai có thể ngờ rằng một số người lại lo sợ Hugo Ekitike sẽ bị lu mờ bởi Alexander Isak tại sân Anfield. Vào cái đêm người đàn ông trị giá 125 triệu bảng Anh khai hỏa cho câu lạc bộ mới, Ekitike đã tìm cách vượt mặt đối thủ cạnh tranh của mình: anh giúp Liverpool kéo dài chuỗi thành tích ghi bàn muộn đáng kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng nhận về những lời phê bình sắc bén từ HLV.

Đây là chiến thắng muộn thứ sáu trong bảy trận gần nhất của Liverpool; và là lần thứ tư họ thắng ngược sau khi để thua trước. Thế nhưng, màn kịch nghẹt thở trước Southampton này lại có một tình tiết mới lạ: Ekitike dứt điểm thành bàn sau pha tạt bóng xuất sắc của Federico Chiesa, và ngay lập tức kết thúc sự hiện diện của chính mình. Đã nhận thẻ vàng vì ném bóng đi trong sự phản đối trước đó, thế mà anh nhận thẻ vàng thứ hai vì cởi áo ăn mừng một cách phô trương.

Tiền đạo người Pháp này vốn tạo ấn tượng tốt trong sự nghiệp ngắn ngủi tại Liverpool, nhưng như HLV Arne Slot ngay lập tức nhận định, đây là hành động thực sự ngớ ngẩn. "Không cần thiết, không thông minh chút nào, tôi cũng đã lập tức gọi đó là ngu ngốc", ông nói. "Lần thẻ đầu tiên đã là không cần thiết và ở một mức độ nào đó là ngốc nghếch vì cậu ấy phải kiểm soát cảm xúc của mình."

Vị HLV người Hà Lan cũng tỏ ra khó chịu với phản ứng mang đầy tính cá nhân của Ekitike, đã không chung vui cùng Chiesa, người kiến tạo. "Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu cậu ghi bàn trong trận chung kết Champions League ở phút 87, sau khi qua mặt ba cầu thủ và sút bóng vào góc cao, thì có lẽ tôi có thể hiểu được", ông nói thêm. "Nhưng tôi là người cổ hủ, tôi 47 tuổi rồi, già rồi. Tôi chưa từng chơi ở đẳng cấp này nhưng tôi có ghi một vài bàn thắng và nếu tôi ghi một bàn như thế này, tôi sẽ quay lại, đi tới Federico Chiesa và nói: 'Bàn thắng này là dành cho anh, không phải cho tôi'."

HLV Slot hoàn toàn nghiêm túc về tình huống này. Vì với chiếc thẻ đỏ, Ekitike sẽ phải ngồi ngoài ở trận làm khách trên sân Crystal Palace tại giải ngoại hạng vào thứ Bảy. Điều đó càng khiến việc Isak được thay ra sau 45 phút trở nên quan trọng hơn. Với vai trò khán giả trong hiệp hai, người Thụy Điển có thêm bằng chứng về khả năng tự làm khó mình của Liverpool. Thói quen chiến thắng muộn vẫn còn, nhưng cùng với đó là việc không thể thi đấu thuyết phục hoàn toàn. Slot thừa nhận: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của một vài cầu thủ nhưng còn xa mới hài lòng với một số khác". Những người mắc lỗi sẽ tự biết mình là ai.

Thực tế trận đấu cho thấy điều đó. Một đội hình xuất phát có giá khoảng 250 triệu bảng, cùng những người vào sân thay thế trị giá 120 triệu bảng khác, đã bị một đội bóng xếp thứ 19 ở giải hạng Nhất, không thắng trận nào từ ngày khai mạc và chỉ có ba chiến thắng trong 52 trận gần nhất, cầm hòa phần lớn thời gian trận đấu.

Liverpool hoàn toàn đáng trách cho bàn gỡ hòa. Wataru Endo đánh đầu cực kỳ tệ vào quả phạt góc của Ryan Manning, bóng đi thẳng đến Joshua Quarshie, người chuyền cho Shea Charles. Cầu thủ người Bắc Ireland này đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Southampton. Có lẽ bàn thắng đến hơi sớm, cho Liverpool thời gian để tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng Southampton đã có thể ghi bàn sớm hơn và đội hình dự bị của Slot, giống như những người đồng đội chính thức, thiếu đi sự chắc chắn.

Nhưng họ có một khoảnh khắc đáng nhớ khi Isak ăn mừng. "Cậu ấy là bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh và hầu như không ai nói về điều này", Slot nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tiếng reo hò cho bàn thắng của anh phản ánh sự quan trọng của nó. Người đàn ông 125 triệu bảng mất khoảng 123 phút thi đấu trải dài qua ba lần ra sân để khai hỏa. "Bạn không thể để cậu ấy chơi 90 phút và nếu chỉ chơi 45 phút, có thể sẽ mất một thời gian trước khi cậu ấy ghi bàn thắng đầu tiên", Slot nói.

Nhưng câu chuyện lớn là sự xuất hiện của Isak, chứ không phải việc ghi bàn. Sau những bế tắc và tranh cãi trong mùa hè, với khởi đầu mùa giải của Isak bị trì hoãn liên tục. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ khi ghi bàn phạt đền cho Newcastle trước Brighton vào ngày 4- 5. Bàn thắng trước đó của anh ở Cúp Liên đoàn hóa ra lại là bàn thắng quyết định trong trận chung kết với chính Liverpool.

Cũng từ sự kiện Isak ghi bàn, người ta có cảm giác những tiền đạo của Liverpool đang ở một chế độ ganh đua không tốt. Đội bóng giàu năng lực tấn công này đang chật vật tìm nhịp chơi phù hợp, nhưng xem ra, họ chỉ cho thấy những cái Tôi của các tiền đạo đang trở nên lất át. Chính sự “ngu ngốc” của Ekitike thể hiện yếu tố cá nhân lấn át phẩm chất tập thể, thứ đã được Klopp tạo dựng và Slot muốn kế thừa trọn vẹn.