Những cách khó tin có thể chống biến đổi khí hậu

Trang Live Science liệt kê ra một số cách kỳ lạ mà các nhà khoa học đã đề xuất để chống lại biến đổi khí hậu.

Núi lửa nhân tạo

Để làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu, các nhà khoa học đề xuất tạo ra các núi lửa nhân tạo để tạo thành lá chắn nhiệt khổng lồ giúp giảm nhiệt độ của Trái đất.

"Chiến lược Pinatubo" bao gồm việc phóng các luồng khí vào tầng bình lưu giải phóng các hợp chất lưu huỳnh, phản xạ ánh sáng mặt trời ra khỏi Trái đất - mô phỏng tác động tự nhiên lên bầu khí quyển như một vụ phun trào núi lửa.

Các nhà khoa học đề xuất tạo ra các núi lửa nhân tạo để tạo thành lá chắn nhiệt khổng lồ giúp giảm nhiệt độ của Trái đất. Ảnh: Marc Szeglat/Unsplash

Quấn Greenland trong một tấm chăn phản quang

Các nhà khoa học khám phá ra việc quấn Greenland trong một tấm chăn phản quang lớn để làm chậm tốc độ tan chảy của sông băng.

Năm 2009, nhà khoa học khí hậu Ken Caldeira thuộc Viện Khoa học Carnegie đề xuất rằng cách phản xạ ánh sáng mặt trời ra khỏi các khu vực khác nhau (chủ yếu là ở Bắc Cực) có thể làm giảm hiệu ứng ấm lên và tan chảy của sông băng.

Cho gia súc ăn tỏi

Gia súc là loài sản sinh ra khí mê-tan lớn nhất thế giới. Đây là một loại khí nhà kính nguy hiểm góp phần gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và gây ra hơn 1 triệu ca tử vong sớm ở người mỗi năm.

Các nhà khoa học phát hiện khi cho gia súc ăn tỏi, tỏi có chứa hợp chất organosulfur hoạt tính sinh học, có thể cắt giảm lượng khí mê-tan thải ra và mang lại lợi ích sức khỏe cho người tiêu dùng.

Cây nhân tạo loại bỏ CO2 khỏi không khí

Theo các nhà khoa học từ Trường Đại học bang Arizona (Mỹ), việc trồng rừng cây nhân tạo có chứa nhiều lớp đĩa hấp thụ carbon dioxide (CO2) có thể chống lại biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Những cây cơ học này sử dụng công nghệ thu giữ carbon và được cho là có thể hấp thụ CO2 nhanh hơn cây tự nhiên gấp ngàn lần. Cây cơ khí đầu tiên đã được lắp đặt tại khuôn viên Trường Đại học bang Arizona vào năm 2022.

Trồng rừng cây nhân tạo có chứa nhiều lớp đĩa hấp thụ CO2 có thể chống lại biến đổi khí hậu. Ảnh: Đại học bang Arizona

Phân cá voi giả

Các nhà khoa học muốn tăng khối lượng khí thải nhà kính mà đại dương hấp thụ bằng cách tạo ra phân cá voi nhân tạo bằng cát giàu sắt hoặc tro núi lửa.

Cá voi thải phân giàu sắt tự nhiên trên bề mặt đại dương, tạo ra các đợt bùng phát thực vật phù du khổng lồ, làm thức ăn cho cá và hấp thụ carbon.

Giáo sư Sir David King, giám đốc Trung tâm Sửa chữa Khí hậu của Đại học Cambridge (Anh) và là người đứng đầu dự án phân giả, hy vọng các đợt bùng phát thực vật phù du này có thể hấp thụ 50% lượng khí thải nhà kính của thế giới.

Pháo tuyết khổng lồ phá hủy các sông băng

Live Science từng đưa tin về một giải pháp khác thường để ngăn chặn sự sụp đổ của lớp băng phía Tây Nam Cực: pháo tuyết khổng lồ. Những khẩu pháo này bơm nước biển để tạo ra hàng ngàn tỉ tấn tuyết nhân tạo để thổi bay các sông băng.

Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Science, việc tạo ra một trận bão tuyết nhân tạo ở khu vực ven biển xung quanh các sông băng Thwaites và Pine Island có thể ổn định dải băng Tây Nam Cực, làm giảm tình trạng mất băng và mực nước biển dâng cao đáng kể.

Sử dụng máy bay không người lái để trồng bom cây

Trồng rừng từ trên không bằng máy bay không người lái được nghiên cứu như một giải pháp chống lại nạn phá rừng sau các vụ cháy rừng và ở những khu vực khó tiếp cận.

Tại Úc, công ty AirSeed Technologies đang sử dụng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo (AI) để thả "bom hạt giống" ở những khu vực bị tàn phá do cháy rừng hoặc lũ lụt.

Theo một nghiên cứu năm 2020, việc tái trồng cây có thể giảm 14% lượng khí thải carbon của Mỹ.

Xây dựng tàu tạo mây

Các nhà khoa học đã nghiên cứu lắp đặt một đội tàu "tạo mây" để tăng độ che phủ của mây và làm mát bầu khí quyển. Kỹ thuật "làm sáng mây biển" (MCB) liên quan đến việc tìm kích thước hạt khí dung "vừa phải".

"Vì có nguy cơ kích thước hạt có thể làm tăng lượng mưa hoặc tăng bốc hơi, nên kích thước và số lượng hạt tối ưu có thể cần phải phù hợp với đám mây mục tiêu" - nhà khoa học Graham Feingold giải thích.

Phun thủy tinh lên băng Bắc Cực

Băng biển Bắc Cực mùa hè đang co lại với tốc độ 12,2% mỗi 10 năm, so với mức độ trung bình trong giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2010, theo quan sát vệ tinh của NASA. Giải pháp khả thi là phủ một lớp mỏng hạt thủy tinh phản quang lên các dải băng lớn ở Bắc Cực để bảo vệ băng non không bị tan nhanh.

Tái chế chất thải của con người

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc ủ phân chất thải của con người để sử dụng làm phân bón cho nông nghiệp giúp giảm lượng khí thải nhà kính và các bệnh do chất thải gây ra.