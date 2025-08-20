Trong bản tin “5 phút hôm nay” trên VTV ngày 20/8, thông tin xoay quanh vụ việc kẹo KERA lại tiếp tục gây chú ý. Theo đó, bản tin đề cập đến việc “Tìm bị hại mua kẹo Kera”.

Những ai mua kẹo KERA liên hệ ngay Cơ quan cảnh sát điều tra. Nguồn: VTV.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức mua kẹo KERA liên hệ ngay (địa chỉ: Phòng 3 - C01; địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để cung cấp thêm các thông tin, để phục vụ điều tra, xử lý triệt để vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trước đó, vào tháng 4/2024, sau khi khởi tố và bắt tạm giam Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục, Cơ quan điều tra cũng kêu gọi người mua kẹo KERA ra trình báo, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Hình ảnh những phiên livestream bán kẹo KERA. Nguồn: VTV

Trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường 135.325 hộp kẹo KERA - được xác định là hàng giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sản phẩm này chứa hơn hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

Với giá bán lẻ niêm yết ở mức 150.000 đồng/sản phẩm, ước tính CER Group đã thu về gần 20,3 tỷ đồng. sản phẩm này chủ yếu được bán trên TikTok Shop thông qua các phiên livestream của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, mạng xã hội Facebook, website,...

Trước đó, vào thời điểm tháng 3/2025, khi có nhiều tranh cãi về chất lượng sản phẩm, phía fanpage KERA Vietnam ra thông báo hoàn tiền cho người đã mua, sử dụng sản phẩm, thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản. Hiện tại, bài đăng này vẫn còn trên page.

Theo bài đăng trên fanpage KERA Vietnam điều kiện hoàn tiền được áp dụng cho các đơn hàng như sau: (1) Áp dụng đối với những trường hợp khách hàng mong muốn được hoàn tiền, kể cả những khách hàng đã sử dụng sản phẩm, (2) Có phát sinh đơn hàng kể từ ngày 12/12/2024 cho đến ngày 14/03/2025. Ngoài ra khách hàng có thể trực tiếp liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, seller chính thức của thương hiệu hoặc nhắn tin cho fanpage/ gọi điện đến hotline. Theo dự kiến, mọi yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 7 - 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin.

Kể từ đó đến nay, không rõ đã có bao nhiêu người nhận được tiền hoàn hay trả hàng,...

Bài đăng hoàn tiền sản phẩm kẹo rau củ KERA vẫn còn nguyên trên fanpage, từng được Hằng Du Mục chia sẻ lại.

Bộ ba Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên từng bán, quảng cáo.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và CER Group. Trong số 5 bị can bị khởi tố, có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến tháng 5, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa dối khách hàng" trong vụ kẹo rau củ KERA, góp 30% vốn vào CER Group, đơn vị đứng sau việc sản xuất và phân phối loại kẹo này.

Vụ việc này vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Trần Hà - Nguồn: VTV.