Như Quỳnh ôm con gái khóc nức nở: Chị xin lỗi em, nếu có kiếp sau vẫn là chị em

Cách đây ít phút, ca sĩ Bảo Lộc (chồng nghệ sĩ cải lương Hồng Loan) đã livestream đám tang ca sĩ – nhà thiết kế Tường Khuê (em trai danh ca Như Quỳnh) tại chùa Diệu Ngự (Mỹ).



Trong đám tang, một dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Tuyết, Phương Loan, Hương Thủy, Trizzie Phương Trinh đã mặc áo dài do Tường Khuê thiết kế ngày trước để đến viếng anh. Như Quỳnh nhìn di ảnh em trai bật khóc nức nở nói:

"Em có vui không Khuê. Đây là những chiếc áo dài em thiết kế đấy. Tuy chúng có cũ một chút nhưng mọi người vẫn giữ lại được.

Tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người, quý thân hữu, khán giả gần xa đã đến đưa tiễn em trai tôi lần cuối.

Thật sự rất khó để tôi chấp nhận sự thật này. Khuê là người em trai tôi đã dành tất cả tình yêu thương, bù đắp cho tuổi thơ khổ cực nay đã không còn nữa.

Trong suốt một tuần qua, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời bài hát của Khuê, xem và đọc những lời chia sẻ của bạn bè, khán giả gần xa về Khuê. Đây là những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi ước gì đó chỉ là ác mộng nhưng không được. Khuê là người chịu rất nhiều thiệt thòi từ thuở nhỏ. Khuê luôn thay tôi làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn, làm mọi thứ. Trong lúc khó khăn, ba mẹ tôi hay nóng giận và Khuê lại là người phải chịu la mắng nhiều nhất.

Những ký ức của hai chị em tôi vẫn theo tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi muốn bù đắp cho Khuê rất nhiều. Khuê luôn là người em út ngoan ngoãn trong nhà.

Sau này, tôi và Khuê đều may mắn được khán giả biết đến. Khuê hát rất hay, giọng ca tình cảm, ấm áp và có đam mê thiết kế. Những chiếc áo dài tôi mặc trong ngày đầu đi hát đều do Khuê làm. Tôi may mắn có một người em như vậy.

Tôi không biết rồi đây, ai sẽ thay thế Khuê lo cho tôi mỗi lần đi trình diễn đây. Sự ra đi của em là sự mất mát không thể bù đắp được với tôi.

Khuê là người rất mạnh mẽ, lúc nào cũng cười và nói với tôi không sao hết, nhưng thật sự tôi biết nó rất cô đơn. Rất nhiều người đến với Khuê trong cuộc đời, đem lại cho Khuê niềm vui, hạnh phúc cũng như buồn bã.

Khuê luôn tâm sự với tôi rằng: "Em chỉ mong tìm được một tri kỷ thực sự để cùng nắm tay em đi suốt cuộc đời còn lại nhưng sao khó quá".

Thực sự, Khuê rất cô đơn, cô đơn vô cùng. Trong những ngày tháng cuối đời, Khuê không có tôi bên cạnh. Tôi không có cơ hội để ở bên Khuê, đưa Khuê trở lại.

"Chị xin lỗi em". Cuộc đời này có rất nhiều đổi thay. Khuê tuy không còn nhưng các anh chị em đồng nghiệp sẽ luôn nhớ em.

Điều cuối cùng, tôi muốn nói rằng, mọi người thương tôi thì mừng cho tôi vì tôi vẫn còn một người em ruột nữa là Tường Duy, anh trai Tường Khuê. Tường Duy rất tình cảm nhưng không bao giờ muốn xuất hiện trước công chúng, chỉ âm thầm hỗ trợ gia đình những lúc cần thiết, khó khăn.

Tôi cảm ơn Duy và người vợ hiền của Duy đã luôn sát cánh bên gia đình. Mong Khuê trên an nghỉ cùng cha mẹ, phù hộ cho chị và anh Duy.

Tôi cũng xin mọi người bỏ qua cho gia đình tôi trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất.

Tạm biệt sao Khuê của chị. Ba mẹ sẽ mỉm cười dang rộng vòng tay đón em. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là chị em. Thương yêu em nhiều!".

Lời chia sẻ xúc động của Như Quỳnh khiến nhiều nghệ sĩ như Hoài Tâm, Tâm Đoan bật khóc. Con gái nữ danh ca phải chạy tới đỡ cô để cô không gục ngã. Sau đó, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

