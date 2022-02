Nhóm thanh niên đi ô tô rút dao đâm chết người sau va chạm giao thông ngày mùng 3 Tết

Theo thông tin mới đây từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 13h30 ngày 3/2/2022 (mùng 3 Tết Nhâm Dần) phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc tại khu vực đường liên xã Minh Đức – Nghĩa Trung thuộc thôn Cầu, xã Minh Đức (huyện Việt Yên) xảy ra vụ "Giết người".

Nạn nhân là anh Thân Văn Tùng (38 tuổi, trú tại thôn Hậu, xã Minh Đức, huyện Việt Yên).

Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h cùng ngày, cảnh sát đã đấu tranh làm rõ, vận động đối tượng Vũ Văn Lực (25 tuổi, trú tại thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, huyện Việt Yên) đầu thú về hành vi "Giết người" và Nguyễn Thành Sang (26 tuổi, trú tại thôn Cô Lôi, xã Ninh sơn, huyện Việt Yên); Bùi Thế Quang (25 tuổi, trú tại thôn Đanh, xã Minh Đức, huyện Việt Yên) đầu thú cùng về hành vi "Che giấu tội phạm".

Quá trình điều tra xác định khoảng 12h ngày 3/2 tại khu vực đường liên xã Minh Đức – Nghĩa Trung (thuộc thôn Cầu, xã Minh Đức), Nguyễn Thành Sang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA Forte mang BKS 20A – 176.52 (chở theo 4 người khác trong đó có Vũ Văn Lực và Bùi Thế Quang) xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô HUYNDAI Accent mang BKS 98A – 443.91 do anh Thân Văn Tùng điều khiển (trên xe chở theo vợ là chị Thân Thị Nga, sinh năm 1989).

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo, chặn xe anh Tùng rồi Sang và Quang xuống xe cãi cọ, xô xát đánh nhau với vợ chồng anh Tùng.

Thấy vậy, Lực từ trên xe đi xuống rút dao nhọn mang sẵn trên người đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đùi, bụng anh Tùng.

Hậu quả, anh Tùng bị thương nặng, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên nhưng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng về nhà Quang rồi cùng nhau bàn bạc, vứt con dao (là hung khí Lực sử dụng để đâm anh Tùng) xuống ao gần nhà Quang để phi tang, hiện cơ quan Công an đã tiến hành truy tìm và thu giữ được con dao trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối với Vũ Văn Lực về hành vi "Giết người" và Nguyễn Thành Sang, Bùi Thế Quang về hành vi "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

https://soha.vn/nhom-thanh-nien-di-o-to-rut-dao-dam-chet-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-ngay-mung-3-tet-20220207191532616.htm