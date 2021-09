Phẫn nộ nhóm người lao xe qua rào cách ly, mặc kệ nhân viên y tế năn nỉ như bật khóc

Đã hơn 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội tại TP HCM là chừng ấy thời gian lực lượng nhân viên y tế, quân đội, công an... ngày đêm làm nhiệm vụ không quản mưa nắng tại các bệnh viện, chốt trực. Trong đó, có những tình nguyện viên, cán bộ y tế từ Bắc vào Nam để hỗ trợ chống dịch. Mục tiêu chung và mong mỏi cuối cùng của họ là miền Nam khỏe lại để sớm được trở về đoàn tụ bên người thân và gia đình.

Những ngày làm việc 24/24 dù vất vả, áo quần ướt đẫm mồ hôi nhưng họ vẫn luôn ánh lên sự lạc quan, tích cực và nhắc nhở nhau phải cố gắng và cố găng hơn nữa. Thế nhưng, trong lúc đại bộ phận người dân tuân thủ nghiêm chỉ thị thì một số hình ảnh về những trường hợp vi phạm, chống đối vẫn được chia sẻ đâu đó trên cõi mạng khiến dư luận bất bình. Như câu chuyện trong clip dưới đây dù không xảy ra cự cãi, đôi co nhưng lại khiến chúng ta vừa bức xúc vừa phải xót xa suy ngẫm.

Đoạn clip được một tình nguyện viên từ Thái Bình chia sẻ với dòng trạng thái: "Cô chú cứ phá chốt thế này biết bao giờ bọn con mới được về đây". Được biết, sự việc xảy ra tại chốt cách ly thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM.

Nhóm người phá chốt ra ngoài.

Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh gần chục người dân phá dỡ chốt cách ly để đi ra ngoài. Hành vi vi phạm "rành rành" của nhóm người dân thiếu ý thức khiến người xem vô cùng giận dữ. Nhưng điều gây chú ý là giọng nói như bật khóc của các nhân viên y tế, cố năn nỉ người dân chấp hành nhưng bất thành.

Lúc này, mặc dù có rất nhiều nhân viên y tế ở đó nhưng nhóm người này vẫn bất chấp tháo rào chắn phóng xe máy qua. Một nam nhân viên y tế chạy theo giọng khản đặc như bật khóc:" Anh chị kỳ quá! em đã cách ly rồi mà các anh chị làm gì vậy, biết bao giờ mới hết dịch đây". Sau đó, nhiều người khác cũng cất giọng năn nỉ: "Anh chị quay lại đi anh chị ơi".

Nam nhân viên y tế sững sờ trước hành động của nhóm người dân phá chốt.

Tuy nhiên, đoàn người vẫn đi mặc kệ những lời thuyết phục và trước sự ngỡ ngàng của nhân viên y tế. Mất một lâu "đứng chôn chân" trước hành động quá đỗi ngang nhiên của nhóm người này, nam nhân viên y tế mới vội đi ra kéo lại chốt chặn.

Sau đó, một người phụ nữ định cố tình lao qua thì bị ngăn lại và trình bày nhiều lý do biện minh cho hành động của mình. Do không thể ngăn cản được nhóm người trên, một nhân viên y tế đã quyết định dùng điện thoại ghi lại sự việc để công an khu vực làm việc.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã khiến dư luận phẫn nộ. Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, mỗi người dân hãy có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định chống dịch, cùng lực lượng tuyến đầu vượt qua những khó khăn trước mắt, nỗ lực vì mục tiêu lâu dài và duy nhất "thắng giặc Covid-19" để cuộc sống bình yên trở lại.