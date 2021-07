Nhóm nam thanh niên tụ tập hát hò cùng 3 "tay vịn" ở quán karaoke giữa lúc đang giãn cách xã hội

Theo báo Người lao động, tối qua, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định kiểm tra quán karaoke do ông Trần Ngọc Thuận (32 tuổi, ngụ tại tổ 3, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) làm chủ.

Tại quán, công an phát hiện có 7 nam nữ đang hát karaoke và nhậu nhẹt trong 1 phòng. 4 thanh niên cùng ngụ tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, 3 cô gái cùng ngụ tại 150 Hàm Nghi, phường Bình Định ăn mặc "mát mẻ".

Nguồn trên cho hay, 3 cô gái này là tiếp viên chuyên phục vụ cho khách hát karaoke trên địa bàn phường Bình Định khi khách có nhu cầu.

Được biết, hôm 19/7, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã An Nhơn trong 15 ngày, từ 0h ngày 20/7. Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với phường Bình Định, các xã, phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15.



Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định thông tin về 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trên địa bàn tỉnh. Tính đến sáng 27/7, trên địa bàn tỉnh có 118 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.



Ở diễn biến khác, theo báo Bình Định, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định hôm qua khẳng định, thông tin tỉnh sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 28/7 là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ban chỉ đạo khuyến cáo và đề nghị người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sai sự thật, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn từ các cơ quan chức năng. Hiện nay, tỉnh đã có kế hoạch bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho người dân, vì vậy việc tích trữ là không cần thiết.



