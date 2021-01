Nhóm học sinh 13 tuổi chế tạo pháo nổ có tính sát thương cao

Chiều 22/1, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phát hiện nhóm 3 học sinh trên địa bàn có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo



Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 20/1, quá trình tuần tra vũ trang bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an xã Tiền An phát hiện 3 em học sinh gồm Nguyễn V. H. (SN SN 2007, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên); Vũ T. A. (SN 2008) và Vũ Đ. C. (SN 2007, đều trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo.

Công an thị xã đã tiến hành đưa 3 e học sinh trên về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Quá trình làm việc, Nguyễn V. H khai nhận, số pháo này được H và hai bạn Vũ T.A, Vũ Đ.C tìm hiểu qua mạng, sau đó mua các tiền chất về thực hành chế tạo pháo.

Cùng ngày, Công an xã Tiền An kiểm tra hành chính phát hiện, thu giữ tại nhà các em 100gram chất bột lưu huỳnh, 100gram chất bột KClO3 và nhiều quả pháo tự chế, nhiều vỏ xác pháo và một số tang vật khác dùng để chế tạo pháo.

Được biết, loại pháo thu được là loại pháo tự chế gây ra tiếng nổ lớn, có tính sát thương cao, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người.