Nhóm chủ nợ vác mã tấu đến nhà đòi tiền rồi chém "con nợ" nhập viện ở Sài Gòn

Ngày 5/5, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang truy xét nhóm người chém người phụ nữ gây thương tích do mâu thuẫn khi đòi nợ trên địa bàn.



Theo điều tra ban đầu, chị H.A. B. (39 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai) được cho là vay mượn tiền của Nguyễn Thị Thu Hằng (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Khuya 30/4, chị B. đang ở trong nhà thì Hằng cùng một nhóm thanh niên đến và xông vào nhà chị B. để đòi nợ.

Tại đây, giữa chị B. và Hằng mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Đỉnh điểm vụ việc, chị B. bị nhóm của Hằng dùng mã tấu xông vào chém gây thương tích ở tay, mũi…

Phát hiện sự việc, chồng chị B. chạy đến can ngăn cũng bị nhóm đối tượng tấn công. Chị B. được đưa đi cấp cứu, hiện đã xuất viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, mời Hằng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.