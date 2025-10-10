Clip: NXH
Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước
Như Hoàn, ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH |
Ảnh hưởng của bão số 11 khiến mực nước sông Cầu dâng cao, tràn qua nhiều đoạn trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), gây chia cắt nghiêm trọng tuyến giao thông huyết mạch nối Thái Nguyên với Thủ đô.
