Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước

Như Hoàn, ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH |

Ảnh hưởng của bão số 11 khiến mực nước sông Cầu dâng cao, tràn qua nhiều đoạn trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), gây chia cắt nghiêm trọng tuyến giao thông huyết mạch nối Thái Nguyên với Thủ đô.

Clip: NXH

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 10/10, tại một số vị trí thuộc xã Trung Giã, nước ngập sâu từ 1 đến 2 mét

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 2.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 3.

Nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải quay đầu hoặc tìm lộ trình khác

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 4.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 5.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 6.

Những mái nhà ngập sâu trong nước

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 7.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 8.

Tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra trên nhiều đoạn, đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Thái Nguyên, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 9.

Nước dâng tới sát cầu

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 10.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 11.

Tại thôn Hòa Bình (xã Trung Giã), hàng chục ngôi nhà bị nước bao vây, nhiều hộ dân bị ngập sâu, có nơi nước dâng đến tận nóc

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 12.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 13.

Người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao hoặc rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 14.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 15.

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước- Ảnh 16.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ di dời người dân, đồng thời cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện tránh khu vực

