Nhiều thuốc ung thư đắt đỏ sắp được BHYT chi trả

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết danh mục thuốc BHYT đang được Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và dự kiến có hiệu lực từ năm 2026, với 76 thuốc mới đáp ứng tiêu chí an toàn, hiệu quả và cân đối quỹ.

Một số thuốc điều trị ung thư được đề xuất bổ sung vào danh mục thuốc BHYT

Nhóm thuốc ung thư chiếm số lượng lớn nhất với gần 28 loại, gồm 22 thuốc điều trị đích, còn lại là thuốc miễn dịch, hóa chất và thuốc giải độc hỗ trợ sau xạ trị. Đây đều là thuốc có chi phí rất cao nhưng nhu cầu điều trị lớn, đặc biệt ở bệnh nhân ung thư vú, ung thư phổi và một số ung thư khác như ung thư gan, dạ dày, ung thư máu.

Việc đưa các dòng thuốc thế hệ mới vào danh mục giúp bác sĩ có thêm phác đồ điều trị hiệu quả, trong khi người bệnh tiết kiệm được khoản tiền lớn thay vì phải tự chi trả 100% hoặc đồng chi trả tỉ lệ cao như trước đây.

Các thuốc dự kiến được bổ sung gồm: Olaparib, Trastuzumab emtansine, Palbociclib, Paclitaxel, Trastuzumab emtansine; Eribulin, Pertuzumab, Regorafenib, Atezolizumab, Osimertinib, Durvalumab, Ruxolitinib...

Mức chi trả từ quỹ BHYT đối với nhóm thuốc này dao động 30-100%, trong đó phần lớn ở mức 50-70%.

Đại diện Bộ Y tế cho biết việc bổ sung nhiều thuốc mới, trong đó có thuốc nhóm ung thư và thuốc phát minh chi phí cao, sẽ tạo áp lực lớn cho quỹ BHYT. Ước tính, quỹ sẽ phải tăng chi hơn 2.700 tỉ đồng mỗi năm để thanh toán các thuốc mới và nâng tỉ lệ chi trả một số thuốc trong danh mục hiện hành.

Nhiều loại thuốc đích có chi phí đắt đỏ được bổ sung vào nhóm thuốc ung thư

Theo tính toán của Bộ Y tế, quỹ BHYT hiện có thể đảm bảo chi trả các hoạt động khám chữa bệnh trong 2 năm tới. Tuy nhiên, đến năm 2027, mức đóng BHYT sẽ cần tăng để cân đối quỹ, đặc biệt khi danh mục thuốc mới được bổ sung.

Bộ Y tế đang nghiên cứu các giải pháp như chương trình hỗ trợ đồng chi trả, BHYT bổ sung và bảo hiểm thương mại nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh sử dụng thuốc giá cao. Lộ trình tăng mức đóng sẽ được tính toán phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội, vừa đảm bảo cân đối quỹ, vừa mở rộng quyền lợi cho người dân. Theo bà Trang, mức đóng BHYT dự kiến được điều chỉnh tăng đến 6% vào năm 2030.

Hiện số người tham gia BHYT là hơn 96,4 triệu người, đạt tỉ lệ 94,2% dân số toàn quốc. Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám BHYT, tương ứng số lượt khám 186 triệu lượt. Tính trung bình, cứ một người dân đi khám BHYT 4,5 lần/năm.