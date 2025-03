Nhiều thanh thiếu niên bị điếc vì nguyên nhân 'khó đỡ'

Thông tin trên được TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM chia sẻ tại chương trình kỷ niệm ngày Thính giác Thế giới (3/3) diễn ra tại TPHCM. Ông cho biết, có nhiều tác nhân ảnh hưởng đến thính giác của bệnh nhân trong đó có bệnh lý điếc bẩm sinh, tiếp đến là các bệnh điếc thứ phát, điếc đột ngột do bệnh lý, giảm thính lực do tuổi tác, mất thính giác do tai nạn...

Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng can thiệp cho một trường hợp bị bệnh lý thính giác

Tại Việt Nam hiện có khoảng 40 nghìn trẻ em bị khiếm thính. Nhóm bệnh câm điếc bẩm sinh đến thời điểm hiện nay phương án duy nhất để can thiệp là thực hiện kỹ thuật cấy ốc tai điện tử ở thời điểm trẻ được 1 đến 2 tuổi. Tuy nhiên, chi phí để cấy ốc tai điện tử quá cao, vượt khả năng chi trả của nhiều gia đình và bảo hiểm y tế chưa chi trả nên rất ít bệnh nhân được can thiệp bằng phương pháp này.

TS Quang Minh đặc biệt lưu ý về nhóm bệnh lý điếc thứ phát do lạm dụng các thiết bị công nghệ, đeo phone, nghe nhạc, chơi điện tử có cường độ âm thanh lớn trong thời gian dài dẫn đến điếc do tiếng ồn. Đáng báo động, nhóm bệnh nhân bị điếc thứ phát do lạm dụng thiết bị công nghệ đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng.

TS Quang Minh nói: “Đây là tình trạng tổn thương tế bào lông trong cơ quan ốc tai. Một số trường hợp gây chấn động lớn quá làm tổn thương mạch máu trong tai khiến máu nuôi lên ốc tai không đủ, dẫn tới tình trạng điếc. Số liệu thống kê trên toàn cầu cho thấy, hiện có khoảng 1,1 tỷ người từ 15 - 35 tuổi mắc các bệnh lý thính giác do lạm dụng âm thanh từ thiết bị công nghệ”.

Nhiều bệnh nhi được trao tặng thiết bị trợ thính, điện cực ốc tai trong ngày Thính giác Thế giới

Để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý về thính lực, bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ khi mang thai cần cẩn trọng hơn khi sử dụng thuốc. Tuyệt đối không dùng các thuốc gây hại cho bào thai, tránh nguy cơ nhiễm trùng trong thai kỳ, nhiễm vi rút... vì đây là các tác nhân gây điếc bẩm sinh ở trẻ.

Bên cạnh đó, cộng đồng cần vệ sinh mũi họng, rửa mũi họng hai lần mỗi ngày, đeo khẩu trang, tránh gió lạnh, bụi bẩn, tăng đề kháng bằng chế độ ăn, tập thể dục làm việc khoa học, tránh thức khuya, tránh tắm nước lạnh, đặc biệt tránh các tiếng ồn, âm thanh có cường độ lớn...