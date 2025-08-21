HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng

Uyên Châu |

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến một số nơi tại Đồng Nai ngập sâu, dòng người chật vật di chuyển trên đường

Ngày 21-8, ghi nhận tại các trục đường chính như Phạm Văn Thuận, Quốc lộ 51, Đồng Khởi, Lê Duẩn đều rơi vào tình trạng ngập nặng sau mưa. Có nhiều đoạn hơn nửa bánh xe ngập sâu trong nước.

Cảnh dãy nhà trọ ngập sâu ở phường Long Bình

Nơi ngập sâu nhất là tại các khu vực phường Long Bình Tân, Phước Tân và Trảng Dài, nước tràn vào nhà dân, khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Do mưa trùng vào khung giờ cao điểm buổi sáng, ngập đường đã khiến giao thông trên nhiều tuyến đường huyết mạch ùn tắc.

Chị Mai Liên, ngụ phường Long Bình than thở, cứ mưa lớn là ngập, khổ sở trăm bề, đồ đạc trong nhà thường xuyên bị hư hỏng. Đi làm thì vất vả vì đường ngập sâu, phương tiện dễ bị hỏng hóc. Mong sớm có các dự án xóa ngập để bà con an tâm sinh sống.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 2.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 3.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 4.

Nước ngập sâu trong nhà dân

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 5.

Đường phố hỗn loạn

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 6.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 7.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 8.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 9.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 10.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 11.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 12.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 13.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 14.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 15.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 16.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 17.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 18.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 19.

Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chìm trong "biển nước", đường phố kẹt cứng - Ảnh 20.

Một số hình ảnh khác ngập sau mưa lớn tại Đồng Nai

