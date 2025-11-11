Nhiều công nhân ở TP.HCM nhập viện sau bữa trưa căng tin

"Sở đang phối hợp với phường để điều tra, xử lý. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể", nguồn tin từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho hay.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/11, nhiều công nhân làm việc tại một công ty trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (Quận 12 cũ) phải nhập viện sau bữa trưa tại căng tin của công ty. Tất cả đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nôn ói sau khi ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ.

Ảnh minh họa

Lãnh đạo Bệnh viện Quận 12 cho biết đơn vị đã tiếp nhận 20 bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Trong số này, 14 bệnh nhân đã được xuất viện, 6 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi và điều trị tại khoa Nội, không có trường hợp nặng. Các bệnh nhân dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Ngành chức năng sau đó đã lấy mẫu thức ăn, gửi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 7/11, TP.HCM cũng ghi nhận 235 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn phường Hạnh Thông. Các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao.

Các ca bệnh được tiếp nhận và điều trị tại 13 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong đó, 96 người đang điều trị nội trú, đa số sức khỏe tạm ổn định; có một trường hợp nặng do bệnh nền, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hôm nay cũng đã vào cuộc, yêu cầu lực lượng chuyên môn tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân, đồng thời kiểm tra cơ sở cung cấp nguyên liệu. Những trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm (nếu có) phải bị xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ ngộ độc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.