Nhiệt độ trong mùa hè năm 2026 tại Thái Lan sẽ vượt ngưỡng 42°C

(Ảnh: Bangkok Post)

Mùa hè năm 2026 dự kiến bắt đầu muộn hơn bình thường, vào khoảng cuối tháng 2/2026 - muộn hơn khoảng 2 tuần so với thông thường) - và kéo dài đến giữa tháng 5 năm nay. Thời tiết sẽ thay đổi thất thường mùa hè giữa nắng nóng gay gắt và dông bão, với một số khu vực hứng chịu nền nhiệt cực cao. Tình hình này dự kiến chủ yếu xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2026.

Nhiệt độ tối đa trung bình ở miền Bắc Thái Lan dự kiến đạt 36 - 37°C - cao hơn so với mức trung bình thông thường là 35,4°C và tăng nhẹ so với năm trước (nhiệt độ tối đa trung bình năm 2025 là 35,8°C). Nhìn chung, lượng mưa dự kiến sẽ thấp hơn 30 - 40% so với mức bình thường. Các tỉnh dự báo sẽ có nhiệt độ trong mùa hè lên tới trên 42°C bao gồm Mae Hong Son, Lampang, Tak.

Nhiệt độ ấm sẽ tăng dần, với điều kiện thời tiết nóng bức ở nhiều khu vực vào ban ngày. Sương mù sẽ xuất hiện ở một số vùng, trong khi miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan vẫn sẽ có buổi sáng mát mẻ do ảnh hưởng của hệ thống áp cao từ Trung Quốc.

(Ảnh: Bloomberg)

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, áp suất này sẽ suy yếu. Và các hệ thống áp thấp do nhiệt độ cao sẽ chiếm ưu thế, dẫn đến những đợt thời tiết nóng ẩm, một số khu vực có mức nhiệt lên tới 42 - 43°C. Những cơn bão mùa hè cũng được dự báo ở các khu vực này, với sấm sét, gió giật mạnh, và thậm chí cả mưa đá ở một số vùng, mang lại sự giảm nhẹ nhiệt độ tạm thời.

Khi mùa chuyển tiếp, điều kiện nóng bức sẽ tiếp tục với những cơn mưa rào thỉnh thoảng diễn ra, làm dịu bớt tiết trời nóng bức.

Vào thời điểm này, gió Đông Nam mang hơi ẩm từ Vịnh Thái Lan sẽ chuyển hướng, đánh dấu sự bắt đầu của gió mùa Tây Nam. Sự thay đổi trên sẽ mang đến nhiều mưa hơn, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam - nơi sẽ trải qua mưa lớn và gió mạnh hơn.

Từ tháng 3 đến cuối tháng 4, gió từ hướng Đông và Đông Nam sẽ bao phủ Vịnh Thái Lan và các vùng phía Nam, dẫn đến khả năng xảy ra dông bão với tỷ lệ từ 20 - 30%. Vùng biển ở Vịnh Thái Lan và Biển Andaman sẽ có sóng cao tới 1m.

Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, lượng mưa sẽ tăng lên đáng kể. Một số khu vực sẽ trải qua mưa lớn - đặc biệt là dọc theo bờ biển phía Tây ở miền Nam Thái Lan, nơi lượng mưa có thể bao phủ 60 - 80% diện tích.

Biển Andaman sẽ có gió mạnh hơn và sóng cao tới 2 - 3m, trong khi Vịnh Thái Lan sẽ có sóng cao từ 1 - 2m khi gió mùa Tây Nam bắt đầu ảnh hưởng.