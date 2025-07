Nhật Bản tăng cường bảo vệ người lao động trong nắng nóng

(Ảnh: Bloomberg)

Ở Nhật Bản, một công ty xây dựng tại thủ đô Tokyo đã áp dụng những giải pháp công nghệ độc đáo nhằm giúp công nhân chống chọi với cái nóng vượt ngưỡng 35°C.

Tại một công trường xây dựng căn hộ ở thành phố Tokyo - nơi nhiệt độ tăng vọt lên trên 35°C lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 7/7, công nhân của công ty xây dựng Daito Trust đã mặc những chiếc áo khoác có gắn quạt làm mát khi làm việc.

Ông Atsushi Mizutani - công nhân xây dựng - chia sẻ: "Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khi tôi mặc chiếc áo khoác này, tôi không bị đổ mồ hôi nhiều, do đó tôi không bị mất sức, và nhiệt độ cơ thể tôi hoàn toàn khác khi tôi về nhà".

Chiếc áo khoác được thiết kế riêng này do công ty xây dựng hợp tác với một nhà sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, sử dụng hiệu ứng nhiệt điện để tăng cường hiệu quả làm mát. Đây là một trong những giải pháp được thiết kế để giúp người lao động đối phó với nắng nóng thiêu đốt khi nhiệt độ tăng cao nhất trong mùa này tại thủ đô của Nhật Bản, và điều kiện nóng ẩm khiến người làm việc ngoài trời dễ bị say nắng.

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Ông Toru Suzuki - quản lý công trình xây dựng thuộc Tập đoàn xây dựng Daito Trust - nói: "Chúng tôi đảm bảo công nhân mặc những chiếc áo khoác được trang bị quạt và công nghệ làm mát tại công trường xây dựng. Công ty chúng tôi đã phân phối tổng cộng 1.500 chiếc áo khoác này cho công nhân".

Ngoài áo khoác trang bị quạt, công ty còn triển khai các thiết bị công nghệ theo dõi chỉ số nhiệt theo thời gian thực.

Ông Toru Suzuki cho biết thêm: "Chúng tôi đã lắp đặt một camera trực tiếp kết nối với máy đo thời tiết ở ngay trên cùng của tòa nhà. Thiết bị này cho phép chúng tôi theo dõi chỉ số nhiệt theo thời gian thực. Nếu chỉ số nhiệt vượt quá 28°C, chúng tôi khuyên tất cả công nhân nên nghỉ ngơi ít nhất một lần mỗi giờ và nếu vượt quá 31°C, hãy nghỉ ngơi ít nhất một lần sau mỗi 30 phút".

Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nắng nóng tại 30 trong số 47 tỉnh trên toàn quốc do đợt nắng nóng kéo dài. Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, công nhân xây dựng có nguy cơ bị say nắng đặc biệt cao, chiếm gần 20% số ca tử vong hoặc bị ốm do say nắng tại nơi làm việc.