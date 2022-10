Nhật Bản mở cửa

Nhật Bản mới đây đã mở cửa đón du khách sau hơn hai năm đóng cửa vì đại dịch. Tuy nhiên, hy vọng về sự tăng trưởng và bùng nổ trong ngành du lịch Nhật Bản phải đối mặt với những khó khăn trong bối cảnh các cửa hàng đóng cửa và thiếu nhân công ngành khách sạn.

Từ ngày 11/10, Nhật Bản sẽ khôi phục việc miễn thị thực du lịch đối với hàng chục quốc gia, chấm dứt một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Thủ tướng Fumio Kishida tin tưởng rằng du lịch sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế và gặt hái một số lợi ích từ việc đồng yên trượt xuống mức thấp nhất trong 24 năm qua.

Arata Sawa nằm trong số những người háo hức với sự trở lại của khách du lịch nước ngoài, vốn trước đây chiếm tới 90% lượng khách tại nhà trọ truyền thống của anh.

Sawa, chủ sở hữu thế hệ thứ ba của phòng trọ Sawanoya ryokan ở Tokyo cho biết: "Tôi hy vọng và dự đoán rằng sẽ có nhiều người nước ngoài đến Nhật Bản, giống như trước dịch COVID-19".

Hơn nửa triệu du khách đã đến Nhật Bản cho đến nay vào năm 2022, so với con số kỷ lục 31,8 triệu vào năm 2019. Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu 40 triệu du khách vào năm 2020 cùng với Thế vận hội mùa hè cho đến khi sự kiện bị hoãn bởi COVID-19.

Tuần trước, ông Kishida cho biết chính phủ đang đặt mục tiêu thu hút được 5 nghìn tỷ yên (34,5 tỷ USD) thu từ khách du lịch hàng năm. Nhưng mục tiêu đó có thể là quá tham vọng đối với một ngành đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Theo dữ liệu của chính phủ, số việc làm tại khách sạn đã giảm 22% từ năm 2019 đến năm 2021.

Nhà kinh tế Takahide Kiuchi của Viện nghiên cứu Nomura viết trong một báo cáo: chi tiêu từ du khách nước ngoài sẽ chỉ đạt 2,1 nghìn tỷ yên vào năm 2023 và sẽ không vượt quá mức trước COVID cho đến năm 2025.

Theo tờ Nikkei, chủ tịch Yuji Akasaka cho biết hãng hàng không quốc tế Japan Airlines đã có lượng khách mua vé trong nước tăng gấp 3 lần kể từ khi có thông báo nới lỏng các hạn chế. Mặc dù vậy, nhu cầu du lịch quốc tế sẽ không hồi phục hoàn toàn cho đến khoảng năm 2025, ông nói thêm.

"Thị trấn ma"

Sân bay Narita, sân bay quốc tế lớn nhất Nhật Bản cách Tokyo khoảng 70km, vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ, với khoảng một nửa trong số 260 cửa hàng và nhà hàng đóng cửa.

"Nó gần giống như một thị trấn ma", Maria Satherley, 70 tuổi đến từ New Zealand, chỉ tay tại khu vực khởi hành của Nhà ga số 1.

Satherley, có con trai sống ở phía bắc đảo Hokkaido, cho biết cô muốn trở về cùng cháu gái vào mùa đông này nhưng có lẽ sẽ không thể vì đứa trẻ còn quá nhỏ để tiêm phòng - một điều kiện tiên quyết đối với khách du lịch vào Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ đợi cho đến năm sau," cô nói.

Chủ tịch công ty Amina Collection Sawato Shindo cho biết đã đóng cửa 3 cửa hàng đồ lưu niệm tại Narita và không có khả năng mở cửa trở lại cho đến mùa xuân năm sau. Công ty đã phân bổ lại nhân viên và nguồn cung từ sân bay đến các địa điểm khác trong chuỗi 120 cửa hàng trên khắp Nhật Bản khi tập trung vào khách du lịch nội địa trong thời kỳ đại dịch.

Shindo nói: "Tôi không nghĩ sẽ có sự bùng nổ về du khách như trước đại dịch. Các hạn chế phòng dịch vẫn còn khá nghiêm ngặt so với các quốc gia khác."

Nhật Bản vẫn khuyến khích mọi người đeo khẩu trang trong nhà và hạn chế nói to. Nội các nước này đã thông qua việc thay đổi các quy định của khách sạn để họ có thể từ chối những khách không tuân theo các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong thời gian bùng phát dịch bệnh.

Nhiều nhân viên ngành dịch vụ cũng tìm được các công việc có điều kiện làm việc và mức lương tốt hơn trong các lĩnh vực khác trong 2 năm qua, vì vậy việc thu hút họ trở lại có thể khó khăn - một nhà tư vấn cho các công ty du lịch giấu tên cho biết.

Ông nói thêm: "Mọi người đều biết ngành khách sạn có mức lương thấp, vì vậy nếu chính phủ coi du lịch là ngành then chốt thì có lẽ cần phải hỗ trợ thêm tài chính hoặc trợ cấp".

Chính phủ Nhật Bản đang bắt đầu một sáng kiến du lịch nội địa trong tháng này nhằm giảm giá cho phương tiện đi lại và chỗ ở, tương tự như chiến dịch Go To Travel vào năm 2020 trước khi bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.

Thị trường lao động bị siết chặt

Theo công ty nghiên cứu thị trường Teikoku Databank, gần 73% khách sạn trên toàn quốc cho biết họ thiếu lao động thường xuyên trong tháng 8, tăng so với khoảng 27% 1 năm trước đó.

Tại Kawaguchiko, một thị trấn ven hồ dưới chân núi Phú Sĩ, các nhà trọ gặp khó khăn trong việc bố trí nhân sự trước đại dịch trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt của Nhật Bản và họ dự đoán hiện tại sẽ có một tình trạng tương tự.

Akihisa Inaba, tổng giám đốc tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Yokikan ở Shizuoka, miền trung Nhật Bản, nói: "Sự thiếu hụt lao động sẽ trở nên rõ rệt hơn khi du lịch trong nước quay trở lại. Vì vậy, tôi không chắc chúng tôi có thể quá vui mừng".

Liệu du khách nước ngoài có đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm thông thường khác ở Nhật Bản hay không là một mối quan tâm khác. Các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vẫn phổ biến trong hầu hết các đợt đại dịch, và những lo ngại vẫn còn về sự xuất hiện của các biến thể virus mới.

Sawa, chủ nhà trọ ở Tokyo, cho biết: "Từ khi bắt đầu đại dịch đến nay, chúng tôi chỉ có một vài khách nước ngoài. Khá nhiều người trong số họ đều đeo khẩu trang, nhưng tôi thực sự không chắc liệu những du khách mới có làm như vậy không."

"Dự định của tôi là yêu cầu họ đeo khẩu trang khi ở bên trong tòa nhà," anh nói thêm.