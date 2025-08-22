Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Lê Trường Thọ (SN 1991, trú tại quận Hà Đông cũ, Hà Nội) về hai tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 16/12/2020, Thọ từng bị TAND quận Hà Đông (cũ) tuyên phạt 28 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến ngày 15/5/2021, Thọ chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Vũ Đức P (SN 1960) và bà Hoàng Thị Đ (SN 1967) là chủ tiệm vàng P.Đ tại quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Năm 2022, bà Đ thuê Thọ làm nhân viên giao hàng vàng, ngoại tệ, với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm, Thọ nhiều lần chiếm đoạt tiền khi được giao nhiệm vụ.

Chiều 4/6/2024, ông P giao Thọ mang 170.000 USD (trị giá hơn 4,3 tỷ đồng) đến bán cho khách hàng là chị T (trú tại Hà Nội). Sau khi nhận đủ tiền chuyển khoản từ chị T, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng để đánh bạc trực tuyến bằng game bài Baccarat và đã thua hết.

Khi ông P yêu cầu giao tiền, Thọ viện lý do “tài khoản bị treo 2 tỷ đồng” nên chỉ chuyển trước 2,3 tỷ đồng và hơn 77 triệu đồng theo yêu cầu của ông P. Số tiền còn lại, Thọ tiếp tục giữ lại để đánh bạc trực tuyến.

Tối cùng ngày, Thọ tiếp tục lừa bà Đ rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD, khiến bà Đ chuyển hơn 1 tỷ đồng cho mình. Số tiền này cũng bị Thọ chiếm đoạt để đánh bạc và thua sạch.

Tổng cộng, chỉ trong một ngày, Thọ đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng của vợ chồng chủ tiệm vàng để đánh bạc trực tuyến. Ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng thú nhận hành vi nhưng không có khả năng khắc phục. Đến ngày 13/6/2024, Thọ ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Đối với hành vi kinh doanh mua bán ngoại hối không có giấy phép của tiệm vàng P.Đ, cơ quan điều tra đã kiến nghị xử phạt hành chính.