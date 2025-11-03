Nhân vật bí ẩn trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga

Cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công thương Liên bang Nga - ông Vasily Osmakov đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Andrei Belousov, đã tuyên bố điều này trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập).

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov tiếp tục thay thế các phó tướng do người tiền nhiệm để lại. Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Công nghiệp và Thương mại Vasily Osmakov đã được bổ nhiệm chức danh mới, theo thông tin từ bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng. Bức ảnh kèm theo tin tức cho thấy ông Osmakov mặc vest bên cạnh Belousov.

Andrei Belousov tiếp tục tập hợp đội ngũ của mình. Tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng SNG tại Almaty, ông đã giới thiệu ông Vasily Osmakov, người thay thế Thượng tướng Alexander Fomin, 66 tuổi, đã giữ chức vụ này từ năm 2017.

"Tôi xin nhân cơ hội này giới thiệu ông Vasily Sergeevich Osmakov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, người mà nhiều người biết đến qua các công tác trước đây của ông trên cương vị Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công Thương Liên bang Nga", ông Belousov phát biểu.

Ông Vasily Osmakov là tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Theo truyền thông Nga, ông Osmakov sẽ chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật quân sự và thay thế nhập khẩu tại Bộ Quốc phòng. Tuy vậy hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về phân công nhiệm vụ của ông.

Vasily Osmakov, 42 tuổi, tốt nghiệp Khoa Kinh tế Xã hội, Viện Nghiên cứu Á - Phi thuộc Đại học Tổng hợp Moscow năm 2005, chuyên ngành Phương Đông học, Phi học và biên dịch tiếng Ả Rập.

Sau đó, ông hoàn thành 3 năm học cao học tại Đại học Quản lý Nhà nước. Chức vụ và trách nhiệm gần đây nhất của ông là Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Công Thương Nga.