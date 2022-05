Nhan sắc hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn, là “nữ hoàng” quảng cáo và kết cục đầy bi thảm

Miss Sài Gòn thế kỳ 19, nhan sắc lẫy lừng

Nhắc tới danh hiệu mỹ nhân Sài Gòn xưa, người ta nhắc nhiều tới Ba Trà, Tư Nhị, Sáu Hương… - những nhan sắc làm si mê biết bao công tử nhà giàu đương thời. Nổi danh bậc nhất có lẽ là cô Ba Thiệu.

Cô Ba Thiệu là con thầy Thông Chánh, quê gốc Trà Vinh, là tuyệt sắc giai nhân của xứ Nam kỳ với lối sống thanh khiết. Năm 1865, cô tham gia một cuộc thi nhan sắc ở Sài Gòn và đã vượt qua gần 100 cô gái để giành lấy vương miện Hoa hậu. Đó là cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở Sài Gòn có tên gọi Miss Sài Gòn. Thắng cuộc thi năm đó, cô được nhiều người biết đến là đỉnh cao nhan sắc của Sài Gòn xưa.

Học giả Vương Hồng Sển, trong cuốn Sài Gòn năm xưa đã mô tả vẻ đẹp của cô Ba không ai bì: "Đẹp tự nhiên, không răng giả, không ngực cao su nhân tạo, tóc dài chấm gót, bới ba vòng một ngọn, mướt mượt và thơm phức dầu dừa mới thắng, đẹp không vì phấn son giả tạo, đẹp đến nỗi Nhà nước in hình vào con tem Nhà dây thép (Bưu điện) và một hiệu buôn xà bông xin phép họa hình làm mẫu rao hàng: xà bông cô Ba".

Chân dung cô Ba- hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn

Sau khi đăng quang hoa hậu, nhiều phóng viên Pháp đã đề nghị cô Ba chụp ảnh áo tắm đăng trên báo Pháp nhưng cô nhất định từ chối. Mãi đến sau này, cô mới đồng đồng ý sử dụng ảnh vẽ chân dung và sau đó được in thành tem với số lượng lớn. Cô là phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện trên con tem.

Hình ảnh của cô cũng gắn bó với cái tên cô Ba xà bông. Có tên gọi này là do hình ảnh của cô Ba được in nổi trên các sản phẩm nổi tiếng của hãng xà bông Việt Nam do ông Trương Văn Bền lập ra. Vì thế, cô nghiễm nhiên trở thành "người mẫu" đầu tiên gắn liền với một thương hiệu Việt Nam mới ra đời đầu thế kỷ 20.

Hình cô Ba Thiệu được in nổi trên các sản phẩm nổi tiếng của hãng xà bông Việt Nam và nhiều con tem thời xưa

Là hoa hậu nhưng cô Ba sống bình dị, chân chất như một gái quê. Xuất thân từ một gia đình gia giáo, từ tấm bé cô đã được dạy dỗ cẩn thận, biết giữ ý tứ, truyền thống và văn hóa bản địa. Sau khi đoạt vương miện, cô cũng không chạy theo hư danh hào nhoáng, không bị ảnh hưởng bởi lối sống ngoại lai. Một thời gian sau, Ba Thiệu lấy chồng.

Sách Nghìn năm bia miệng (tập 2) cho rằng, cô Ba lấy chồng Tây làm chức quan ba khi mới 16 tuổi. Một tư liệu khác thì lại cho biết cô Ba quyết định lấy chồng sau một thời gian đăng quang ngôi vị Miss Sài Gòn trong sự tiếc nuối của rất nhiều chàng trai. Cô chọn lối sống bình dị bên một người đàn ông Việt bình thường.

Ngoài thông tin chồng của cô Ba là quan Tây và một thông tin khác là người Việt Nam bình thường, thì những tư liệu trên đều không cho biết thêm bất cứ một thông tin thêm gì về người chồng cô Ba.

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của đệ nhất mỹ nhân

Khác xa đám mỹ nhân thị thành, cô Ba Thiệu sống giản dị như một thôn nữ, tuy vậy cuối đời vẫn phải chịu kết cục bi thảm chỉ vì hai chữ gia đình.

Thương hiệu xà bông, nước hoa... của ông Trương Văn Bền được cho lấy cô Ba Thiệu làm đại diện hình ảnh

Cuộc đời cô Ba về sau này lại gặp phải biến cố. Mẹ cô dù lớn tuổi nhưng nhan sắc mặn mà đã bị tên biện lý người Pháp Jaboin ỷ thế làm càn, trêu ghẹo. Trong một lần nọ, ông Chánh đã nổi nóng cầm súng bắn chết tên này. Thầy Chánh sau đó bị chính quyền Pháp xử tử. Cô Ba Thiệu cũng bị bắt giam rồi tự tử trong tù kết thúc cuộc đời mình.

Cũng có tư liệu lại cho rằng, chính cô Ba là người rút súng bắn Jaboin và bị kết án tử. Dù là tư liệu nào thì người đẹp lừng lẫy của Sài Gòn đều có kết cục đau lòng, buồn thảm.

